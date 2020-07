Anuncia sindicato minero cierre de Micare en Nava

La empresa Micare que se localiza en el municipio de Nava anunció su cierre, por lo que el sindicato de trabajadores mineros les comunicó lo propio a sus agremiados durante una reunión sindical; donde este viernes se creó una comisión para iniciar las negociaciones para la liquidación de 628 de los 878 trabajadores.

Cabe mencionar que la empresa mantendrá laborando a 250 trabajadores, al menos hasta el mes de diciembre, quienes estarán realizando labores de conservación de equipos y conservación de mina.

Ismael Leija Escalante, líder nacional del Sindicato Nacional de Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC), lamentó dicha situación y dio a conocer que durante la reunión de la sección 293 de Nava; se conformó la comisión que se va a encargar del convenio de liquidación de los trabajadores de MICARE.

“Ya se nos notificó. Platicamos con directivos de Altos Hornos desde el martes de esta semana y ya se me notificó desde el día de ayer, a mí y al secretario general de la sección 293, Aurelio Rodríguez”, comentó Leija Escalante.

El líder sindical manifestó comprender la situación de Altos Hornos de México S.A. de C.V., la cual ya era grave y que, con la cancelación de los contratos de compra de carbón, pues se agravó. Reconoció que la empresa mantuvo los salarios tabulados, sus pagos y sus premios por asistencia todos estos días.

Leija Escalante recordó que tienen un antecedente similar, que data del año 2018 y durante el cual fueron dados de baja 500 trabajadores de la misma empresa MICARE, de la sección 293 y a los cuales se les pagó su liquidación en tres mensualidades; por lo cual buscarán que se proceda de la misma forma; pues señaló que si la situación de las empresas es difícil, la situación de los trabajadores es peor.

“Ojalá y no. No se ha hablado de definitividad, ojalá y no, ojalá en estos próximos días, semanas, las autoridades federales y en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE); pues retome la dirección y reconsideré la decisión que se tomó de cancelar estos contratos y que volteen a ver a los mineros que también son mexicanos”, respondió el líder sindical al preguntarle si es el cierre es definitivo.

Recordó que son trabajadores que depende de un salario, que tienen familias y que tienen que cubrir necesidades primarias como: seguridad, vestido, educación y aseguró que estarán cerca de esos trabajadores a buscar otras alternativas. Inclusive manifestó que la esperanza sigue siendo las autoridades federales que retomen y redirección esta decisión que se tomó y que la empresa MICARE siga operando.