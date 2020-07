Acusa abogado que Fiscalía de Coahuila encubre a alto funcionario de AHMSA

La Fiscalía General del Estado mantuvo sin información a un particular que demandó a un directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) y dictaminó sin avisarle el no ejercicio de la acción penal, denunció el abogado de la víctima a un juez.

Héctor Javier Liñán García, abogado de René Martínez Trocoli, promovió una audiencia con un juez de control para solicitarle que pidiera al Ministerio Público que agilice concluya la carpeta de investigación de la denuncia contra el director de Recursos Humanos de Altos Hornos de México, Fernando Monroy Guajardo, Benjamin Suárez y Hortencia Álvarez de Suárez por la doble venta de una propiedad, con intenciones de despojo.

Ante el Juez, el Ministerio Público informó que desde el 10 de mayo pasado “analizó” el expediente y en base a las pruebas recabadas decidió no ejercer acción penal contra los acusados, sin informar a la parte afectada, que continuó todo este tiempo reuniendo más pruebas y testimonios que entregaba a la representación social.

La Fiscalía lejos de indagar “de manera oculta desahogó ciertas pruebas que le favorecían y favorecen aparentemente al ingeniero Monroy, que por ser Director (dentro de) AHMSA lo están protegiendo y determina que no hay delito” el 10 de mayo, expuso el representante del demandante.

Agregó que apenas le acaban de notificar que el Ministerio Público realizó una investigación, en la que la víctima no participó, no se le notificó como afectado del delito, y fue cuando la Fiscalía decidió no ejercitar acción penal, sin avisar al demandante.

Liñán García indicó que desconociendo estos hechos, como asesor legal del afectado realizó investigaciones y aportó al Ministerio Público pruebas que demuestran la comisión del delito, y el representante social recibía estas como si les fuera a dar lugar, cuando había cerrado el expediente y no le notificaba al abogado.

“Hay una grabación que el Ministerio Público no quiso recibir, en donde se desprende que el ingeniero Monroy sabía perfectamente el estatus de esa propiedad; sabía que había sido vendida, sin embargo la compra aún a sabiendas y le da un enganche al doctor Benjamín Suárez Zertuche en representación de su esposa Hortencia, pero al mismo tiempo hipoteca un terreno para garantizar el pago del dinero” explicó Liñán.

Cuestionado el Ministerio Público por el Juez por la razón por la que dictaminó el no ejercicio de la acción penal sin notificarlo, éste respondió que no tenía el expediente porque lo turnó a un superior, por lo que no podía consultar esa situación.

Javier Liñán indicó que solicitó al Juez que ordene al Ministerio Público que entregue una copia del expediente completo a la víctima, para estudiarlo y robustecerlo para que sea judicializado, al mismo tiempo que procederá contra los funcionarios de la Fiscalía General del Estado por encubrir al directivo de AHMSA y los vendedores de la propiedad.

El asesor jurídico recalcó que no ha tenido acceso al expediente, como lo hizo notar al Juez durante la audiencia.