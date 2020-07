Oficial es suspendido tras someter a un hombre presionando su cuello con la rodilla

Según detalla el portal BBC News, los hechos ocurrieron en el municipio londinense de Islington, donde dos oficiales fueron captados sometiendo a un hombre afrodescendiente.

En el clip se distingue como uno de los uniformados ejerce presión en el cuello del hombre mientras éste le exige 'que se quite de encima'.

"Get off my neck."



Footage has emerged that appears to show a police officer kneeling on the neck of a Black man in London on Thursday 16 July.



