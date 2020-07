LadyHomofóbica; mujer es señalada por discriminar a hombre tras acusarlo de agresión

En redes sociales una mujer ha sido señalada por discriminar a un hombre, al que hace unos días acusó de haberla agredido mientras hacía ejercicio. Motivo por el cual se ha ganado el apodo de #LadyHomofóbica.

Claudia Revilla, como se identifica la mujer en redes sociales, denunció el viernes de la semana pasada haber sido 'víctima' de agresión por parte de un hombre que 'la golpeó' en las instalaciones de Parque Hundido, ubicado en la Ciudad de México.

"Cuidado a las corredoras del Parque Hundido, el hombre que ven abajo va golpeando o empuñando a las mujeres que nos cruzamos con él en el carril de corredores. Su argumento es que nosotras debemos siempre hacernos a un lado. No es la primera vez, hoy me tocó a mi", detalló la mujer en su publicación de Facebook donde adjuntó fotografías del sospechoso.

Rolando Flores, el supuesto agresor, comentó su versión de los hechos al canal de noticias Foro Tv, donde explicó que las cosas no habían sucedido como Revilla las narraba, pues antes de ocurrir el altercado entre ambos 'ésta había arremetido contra él con insultos homófobicos' mientras corría.

Además agregó que en más de una ocasión le había pedido a la mujer que corriera a su lado derecho, pues lo hacía en el sentido contrario por lo que ambos podían chocar al hacerlo.

"Siempre corro en contra de las manecillas del reloj y ella lo hacía en sentido contrario de forma que siempre nos topábamos. Yo le pedí que si quería correr de esa manera lo hiciera de su lado derecho porque después íbamos a chocar todo el tiempo. La siguiente ocasión más agresiva, me llamó 'p...' y me dijo 'aquí no hay lugar para maricas'. Me preocupan las amenazas que he recibido", agregó Rolando quien al darse cuenta que la mujer lo había hecho viral acusándolo de agresión, sintió preocupación por su seguridad, la de su pareja y hasta la de sus mascotas.

Las imágenes que la mujer adjuntaba mostraban a Rolando 'agrediéndola' y otra más en la que ésta mostraba 'un moretón' en su cara.

Sin embrago, las cosas en redes sociales no tardaron en voltearse contra Claudia, gracias a que comenzó a difundirse un video donde se aprecia a Rolando ser jalado de su sudadera mientras la mujer le pide a alguien que le tome fotos, además de referirse a él como 'maricón'.

#LadyHomofobica:

Por quienes se refieren así de Claudia Revilla, quien hace 7 días fue ‘atacada’ por un sujeto. Sin embargo salió a luz este video donde se muestra la agresión del lado contrario diciendo “tómale foto a este maricón. pic.twitter.com/ytef4izOXA — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 17, 2020

Internautas no tardaron en mostrar su apoyo a Rolando, argumentando que lamentablemente en muchas ocasiones no se consideran las dos partes de los hechos, ocasionando 'que sean culpados quienes son inocentes'.

Por su parte Claudia, a quien apodaron 'Lady Homofóbica' a raíz de lo sucedido, dijo en Facebook que realizó la denuncia contra Rolando. Sin embargo, sus publicaciones se han llenado de insultos por parte de internautas.