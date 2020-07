Dispuesto AMLO a un acuerdo para evitar quiebra de AHMSA

Ante la situación económica actual de Altos Hornos de México en Coahuila, y las negociaciones para un posible proceso de compra-venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración está dispuesta a establecer un acuerdo que permita seguir operando a la empresa y que evite que se vaya a la quiebra.

"Nosotros queremos que se resuelva este asunto porque está de por medio la economía de la región de Monclova. Nos interesa mucho la situación de pequeños empresarios, quienes ofrecían servicios a Altos Hornos, proveedores que tienen asuntos pendientes y sobretodo los trabajadores de la empresa", afirmó el mandatario.

En ese sentido, señaló que "se está buscando que no quiebre la empresa", pero al mismo tiempo, reiteró que "no se puede rescatar con dinero del pueblo, porque ya no es como antes".

Como apoyo para AHMSA, López Obrador aseguró que "el acuerdo al que nosotros estaríamos dispuestos a llegar es que, de conformidad con la ley y de acuerdo a los avalúos que existen, el sobreprecio que se pagó por la compra de la empresa de fertilizantes (en el caso de Alonso Ancira), nosotros queremos recuperar ese dinero. Si Villacero compra Altos Hornos tiene que hacerse cargo de esa deuda, tiene que responsabilizarse y pagar esos 200 millones de dólares".

"Nosotros podríamos dar plazos para el pago de esa deuda, pero no cancelarla, se tendría que pagar, la Hacienda Pública tendría que recuperar ese dinero. Ese es el compromiso que se está haciendo para que el que compre no tenga que pagar de inmediato todos los adeudos, porque no solo es la deuda al gobierno, se debe a particulares", señaló el Ejecutivo federal, reconociendo la importancia económica de AHMSA para el estado.

"Es una empresa muy importante para Coahuila, y queremos que se recupere", dijo López Obrador en su conferencia matutina de este viernes.