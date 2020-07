Buen día estimados amigos golfistas, hoy hablaremos un poco sobre las Reglas de Golf, la semana anterior vimos el área de salida, ahora veremos las áreas de penalidad - Regla 17 (antes de 2019 obstáculos de agua), la cual también tuvo algunos cambios a partir de las nuevas reglas de 2019, empezando por el nombre.

¿Por qué cambió el nombre? Las nuevas reglas le dan la facultada a los comités de poder marcar como aéreas de penalidad, áreas donde sería difícil jugar la bola o áreas donde se pierdan mucho las bolas, aunque no tengan agua o sean un cauce natural de agua, como pudieran ser zonas desérticas, rocosas, barrancas o zonas de mucha maleza. Esto con la finalidad principal de agilizar el juego; aquí en La Laguna, el Club de Golf Montebello ya adoptó esta medida en su hoyo número 10 del lado derecho del car pad, que antes era fuera de límites y ahora marcándolo como área de penalidad roja y además lo declaró zona prohibida de juego, por lo que el jugador tiene que tomar una de las tres opciones de alivio con un golpe de penalidad forzosamente, esto con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los jugadores, ya que dicha área está muy lodosa y resbaladiza.

Con la finalidad también de agilizar el juego del hoyo, la verdad es que esto ya lo venían haciendo desde hace tiempo en algunos campos. Otra facultad que se otorga es que el comité puede marcar un área de penalidad roja aunque ésta cumpla perfectamente con las características y condiciones para que esta fuera marcada de color amarillo, algo que también ya se venía haciendo en algunos campos, ejemplo, el Campestre Gómez Palacio tiene tiempo ya marcando el área de penalidad del hoyo numero 12 de color rojo y dando una opción adicional a la regla aplicable, con un circulo de dropeo en torneos, por el mismo motivo, agilizar el juego de ese hoyo.

Existen dos tipos de área de penalidad Amarilla (antes frontal) y Roja (antes lateral), la primera tiene dos opciones de alivio que son golpe y distancia, o sea, desde donde realizaste el último golpe y en línea hacia atrás, sacando una línea recta en el punto de referencia por donde la bola cruzó por última vez dicha área y la bandera y todo lo que tú quieras hacia atrás, ambas con un golpe de castigo. Por su parte, la Roja tiene tres opciones, que son las dos anteriores y la tercera que es tomar alivio lateral de dos bastones desde el punto de referencia por donde cruzó por última vez la bola el área, también con un golpe de castigo, existía antes de 2019 una cuarta opción, la cual fue eliminada y que muy poca gente conocía, que era la opción de lado opuesto o equidistante, sin embargo, esta opción puede ser reactivada actualmente mediante una regla local publicada. De acuerdo a las nuevas reglas ¿Qué SÍ puedo hacer si juego desde dentro de un área de penalidad? Puedo tocar la superficie, puedo quitar impedimentos sueltos y obstrucciones movibles, puedo hacer swing de práctica tocando la superficie, puedo quitar las estacas que la delimitan, siempre y cuando interfieran con mi golpe, puedo entrar con más de un bastón al área, si durante la búsqueda de la bola la muevo ACCIDENTALMENTE no tengo castigo y tengo que recolocarla en su misma posición. ¿Qué NO puedo hacer si juego desde un área de penalidad?; No puedo declarar mi bola injugable, no puedo tomar alivio por una obstrucción inamovible, no puedo tomar alivio si mi bola está enterrada por su propio impacto, ni tomar alivio por agua temporal, no puedo retirar arena o tierra, no puedo arrancar o aplastar pasto, hierba o arbustos y si tengo la certeza virtual que mi bola reposa en una área de penalidad NO puedo jugar una bola provisional. Si lo hago, esa bola provisional se convierte automáticamente en mi bola en juego, claro, con un golpe de castigo y tengo que abandonar mi primera bola, esta situación está ocurriendo muy seguido en el hoyo número 12 del Campestre Gómez Palacio, ya que por el momento, dicha área de penalidad no contiene agua y pues algunos jugadores están jugando una bola provisional y si encuentran la primera bola y en un buen lie, quieren jugar ésta y como se los comenté, eso no es válido.

Recordemos que las reglas nos permiten jugar una bola provisional, siempre y cuando la bola pudiera estar perdida fuera de un área de penalidad o fuera de los límites del campo, “Out of Bounds”. Otro aspecto importante es mencionarles que los limites de un área de penalidad se extienden verticalmente hacia arriba y hacia abajo del terreno, por lo que no necesariamente una bola tiene que estar reposando en la superficie del área para estar dentro del área de penalizada, sino que podría estar arriba en la rama de un árbol, sobre un puente o incrustada en la parte superior de un arbusto pero dentro de los márgenes verticales del área de penalidad.

¿Cuándo está una bola dentro de una área de penalidad? Cuando cualquier parte de ella toque la línea de cualquiera de sus límites. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Si te gustó esta nueva sección, háznoslo saber y mándanos tus dudas, sugerencias y comentarios.