Presentan finalistas a consejeros del INE

La Cámara de Diputados entró a la última fase, la de búsqueda de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para elegir, de entre 20 candidatos, a los cuatro que serán votados para ser consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La lista de estos semifinalistas, distribuidos en cuatro listas de cinco aspirantes cada una, fue entregada este jueves en un evento virtual, difundido en internet por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), de los aspirantes a consejeros a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuyo presidente, Mario Delgado (Morena), declaró iniciada la fase política, la de ir por los consensos.

El miércoles 22 de julio, en sesión extraordinaria de la Cámara, el pleno votará por cuatro nuevos consejeros (dos mujeres y dos varones) para el periodo 2020-2029, quienes deberán integrarse a la organización de las elecciones federales de 2021.

La decisión requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, pero de no alcanzarse ésta, la ley prevé mecanismos para destrabar el proceso que incluye, en caso extremo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el evento remoto a causa de la pandemia de COVID-19, los coordinadores parlamentarios defendieron lo que va del proceso, pero desearon que no haya imposiciones a futuro y que prevalezca la pluralidad.

Esto porque Morena y aliados (PT, PES y PVEM, más dos independientes) alcanzan la mayoría calificada para designar a los consejeros.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, expuso: "No queremos sesgos, no queremos cuotas, queremos las mejores decisiones" en aras, dijo, de "no darle un golpe a las instituciones".

El coordinador del PRI, René Juárez, pidió hacer un compromiso de que "se privilegiará la pluralidad en este proceso, para que ninguna corriente o postura política se imponga sobre otra. Sólo así lograremos que el INE permanezca como una institución democrática y en el futuro se eviten crisis electorales".

En respuesta, Delgado, líder de Morena, garantizó que este proceso de integración de órganos electorales será distinto. Sobre los nombres "puede haber diferencias de apreciación, incluso cargas ideológicas, pero lo que no ha habido aquí es una negociación política, presiones o reclamo de cuotas", afirmó.

Este "no es un proceso de cuotas, no es un proceso de cuates, ha sido un proceso transparente y toca ahora el trabajo de la política, de buscar acuerdos", dijo, pese a que, en el acto, el académico John Ackerman denunció presuntas irregularidades.

Los nombres. En total, 17 de los 20 nombres incluidos en las quintetas contaron con unanimidad, y sólo tres con mayoría, puesto que Ackerman se ausentó.

En la primera quinteta están Rita Bell López Vences, Miriam Guadalupe Hinojosa, Olga González Martínez, Norma Irene Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría; en la segunda, Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez Mendoza, Yulisca Zircey Bautista, Sofía Margarita Sánchez y Eunice Rendón Cárdenas.

La tercera la conforman José Martín Fernando Faz Mora, Luis Octavio Vado Grajales, Yuri Beltrán Miranda, Marco Iván Vargas y Reynaldo Yunuen Ortega.

En la cuarta se encuentran Gustavo Meixueiro Nájera, Rodrigo Escobar Garduño, Javier Aparicio Castillo , Uc-Kib Espadas Ancona y Jesús Arturo Baltazar Trujano.

El académico John Ackerman, integrante del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de aspirantes a consejeros del INE, descalificó las cuatro quintetas con 20 candidatos que ahora serán analizadas por los diputados para elegir a los cuatro nuevos consejeros del organismo.

Son propuestas sesgadas, producto de presiones externas, incluyen personas con trayectorias cuestionables, cómplices de irregularidades y fraudes electorales, dijo al acusar al resto de sus compañeros del CTE de conflicto de interés.