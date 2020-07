Estrategia COVID-19: problema cualitativo no cuantitativo

La Jornada de Sana Distancia en México inició el 23 de marzo con 316 casos confirmados y 2 defunciones. Tres meses y medio después, son más de 300 mil casos confirmados y más de 36 mil defunciones. Esta terrible pandemia no se detiene, sigue enlutando hogares mexicanos. Hemos equivocado el enfoque: no es un problema cuantitativo sino cualitativo. Me explico:

En su ensayo, "La Organización de la SCJN y el Juicio de Amparo" (1922) mi bisabuelo, el jurista Emilio Rabasa Estebanell, alertó sobre el alud de amparos que incontrolables, llegaban a nuestro máximo tribunal, cuestión que diagnosticó con una clarividente metáfora: "el problema - dijo- es igual al de contener el rebose del estanque sin reducir el surtidor, cuando es imposible ampliar el desagüe". Se presentaban más amparos(surtidor) que los que la infraestructura humana y física de juzgados y juzgadores (estanque) podía resolver, sin poder ampliar su salida (el desagüe)por el tiempo de despacho. Esto generaba un monumental rezago que amenazaba con rebasar al sistema judicial. Su alerta fue voz en el desierto. Por años se buscó la solución en el sitio equivocado: el crecimiento cuantitativo del sistema, sin contener el ya alarmante rezago judicial. Tan sólo en 11 años, (1995 a 2006), los órganos jurisdiccionales crecieron de 305 a más de 538 (76.39%). En el mismo periodo los Palacios de Justicia aumentaron de 9 a 26 (288%); a fines del siglo XX, los ministros pasaron de 11 a 21 con supernumerarios, pero el rezago crecía y crecía incontenible. La solución vino hasta 1994 reconvirtiendo a la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional y con las reformas posteriores a la ley de amparo. Actuando sobre el surtidor se evitó que el estanque se desbordara. Solución cualitativa de gran impacto cuantitativo. El esquema puede ser útil para entender el problema de la pandemia en México. Crecen los contagios (aumenta el surtidor) mientras se construyen y reconvierten más unidades médicas covid-19 (aumenta el estanque) pero la salida de pacientes es necesariamente lenta y baja, porque no se puede acelerar el tiempo del tratamiento, mucho menos con intubación. El enfoque es cuantitativo: crear más unidades médicas para evitar saturación pero sin contener que lleguen más contagiados a ellas. El 24 de abril contamos con 645 unidades covid-19, para junio superamos las 900 pero la curva epidémica nacional, sigue subiendo. Si no detenemos los contagios, el sistema podría rebasarse y colapsarse ya que su incremento tiene límites de recursos y sobretodo de personal especializado. Además, la capacidad física y psicológica de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, esas heroínas y esos héroes que están en la primera línea de batalla, también tiene límites de resistencia humana. ¿Qué hacer? Combinar el enfoque cuantitativo con uno vigorosamente cualitativo, y actuar al unísono con la única variable disponible mientras no haya vacuna: medicina preventiva, conformada por tres pilares básicos, aislamiento, pruebas y mascarilla para contener los contagios. Esto es exactamente lo que hace Claudia Sheinbaum con dos excelentes programas "Hogares Responsables y Protegidos" para asegurar medidas de contención mediante el aislamiento de enfermos y asintomáticos con respaldo médico y económico, y "Colonias de Acción Prioritaria" aplicando pruebas en colonias de mayor contagio (el domingo dio la lista de 34 colonias en 13 alcaldías) además de que ella usa siempre el cubre-bocas. Aplausos. La Jefa de Gobierno de la CDMX está actuando sobre el surtidor(los contagios) con lo que evita el rebase y eventual colapso de su sistema de salud. Por eso la curva epidémica en CdMex va en descenso con menos contagios y sobretodo menos fallecimientos. Urge generalizar el modelo Scheinbaum a todo el país, si se quiere detener las muertes que tan duro golpean, sobre todo a las más pobres familias mexicanas.