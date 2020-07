César Duarte protegía negocios de parientes

En sólo tres años del gobierno de César Duarte Jáquez, sus hijos y sobrinos figuraron como socios fundadores o participaron en cuando menos 12 empresas de los ramos inmobiliario y de la construcción, industria ganadera y agropecuaria, servicios financieros, explotación forestal y perforación de pozos de agua.

Entre 2012-2015, en pleno apogeo de Duarte Jáquez al frente del gobierno de Chihuahua, los jóvenes de su familia aún eran estudiantes o estaban recién egresados de la universidad pero ya formaban parte de las empresas tanto en México como en Estados Unidos y apenas rebasaban los 20 años de edad.

A la cabeza de estos jóvenes se ubica el primogénito del exgobernador, César Adrián Duarte Gómez, quien a los 24 años, y un año antes de titularse como ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana de Torreón, constituyó en 2012 la sociedad mercantil Inmobiliaria y Pavimentos de Chetumal, S.A. de C.V., empresa fundada en Cancún y que tras un año de constituida, en 2013, ya formaba parte del padrón de contratistas del gobierno de Quintana Roo.

En 2007, con apenas 19 años de edad, César Adrián Duarte Gómez ya figuraba como presidente de la empresa Súper Mercado y Carnicería Namiquipa, INC, constituida en Phoenix, Arizona en Estados Unidos.

En 2015, las gemelas Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez, cuando tenían en ese momento 24 años, ya figuraban como presidenta y tesorera respectivamente de la Ganadera El Saucito Balleza, S.A. de C.V., donde como socias de la empresa comercializaban ganado y la explotación forestal, además de realizar perforación de pozos profundos hidráulicos, negocio en el cual su padre es socio mayoritario y su madre Bertha Olga Gómez y su hermano César también son accionistas.

Los tres hermanos Duarte Gómez, en 2015 abrieron en sociedad CAD Construction INC, en la vecina ciudad El Paso, Texas, en la Unión Americana, y los puestos directivos de la empresa eran rolados por temporadas entre ellos.

Por otra parte, el sobrino de la que fuera primera dama de Chihuahua, Jaime Agustín Fong Ríos, siendo aún menor de edad ya participaba como socio en la empresa familiar dedicada a la comercialización de maderas, pero al cumplir 26 años su carrera como empresario despegó con la fundación de Grupo Fritag, S.A. de C.V., en 2012, y Manzil Construcciones, S.A. de C.V., y Buta de México, SPR de R.L. de C.V. ambas en 2014, cuando Duarte Jáquez era gobernador de Chihuahua.

Fong Ríos fue detenido en septiembre de 2017, acusado del delito de peculado, debido a que las empresas, creadas durante el gobierno de su tío político, fungían como proveedoras del gobierno del estado de Chihuahua, mismas que facturaban a sobreprecios los servicios que prestaban y los productos que ofertaban.

Otro de los sobrinos de Duarte Jáquez que está preso es Antonio Enrique Tarín García, pues aún siendo muy joven y ya graduado en la licenciatura de Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, participó en un esquema de creación de empresas que formaban parte del padrón de proveedores del sexenio duartista.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tramitó un amparo para evitar que el gobierno de México solicite formalmente a Estados Unidos su extradición.

La demanda está radicada en el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México donde también reclamó la orden de aprehensión con fines de extradición librada en su contra.

La juez Cuarto de Distrito aún no ha decidido si admite o no a trámite la demanda del ex gobernador.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, el pasado 8 de julio en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición por peculado y asociación delictuosa.