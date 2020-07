'Cineteca Para Raros'; un lugar para conocer del cine alternativo

Si te gusta el cine y consideras que tu ojo es algo más exigente que las producciones comerciales, el lugar ideal para ti llegó a la red.

Se trata del sitio de Tumblr 'Cineteca para Raros', un espacio del séptimo arte que ofrece un amplio catálogo de cine alternativo y de culto totalmente gratuito.

Para tener acceso a la cineteca lo único que tienes que hacer es colocar en el buscador el nombre del portal y rápidamente te enlaza al sitio.

Dentro de 'Cineteca para Raros' encontrarás títulos como Gozu (2003), The Juniper Tree (1990), Oldboy (2003), Call me by your name (2017), Dogman (2018), entre otros.