No se debe aplicar rescate económico en Coahuila: senador de Morena

El rescate de las regiones económicas Centro y Carbonífera no se debe aplicar, consideró el senador Armando Guadiana Tijerina, quien manifestó que el problema es de un particular y el gobierno no está para salvar a una empresa, sino para atender las necesidades de la sociedad.

Altos Hornos de México (AHMSA) ubicada en la Región Centro del Estado, y sus filiales y subsidiarias como Minera del Norte (Minosa) y Minera Carboelectrica Río Escondico (Micare), asentadas en las regiones Carbonífera y Norte, enfrenta desde mayo de 2019 graves problemas financieros que iniciaron con el congelamiento de sus cuenta por ordenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y siguieron problemas para el pago a proveedores y luego con la contracción del precio del acero y la caía del mercado del metal. El legislador sostuvo que el problema es de "un individuo" y no de la sociedad, por lo que rechazó la aplicación de un programa de rescate gubernamental. Esta crisis económica en la industria afectó de manera crítica a las regiones Carbonífera y Centro del Estado, situación que se agravó con el paro de actividades económicas provocado por la pandemia a partir de marzo pasado. Ello generó la pérdida de miles de empleos indirectos, la quiebra de decenas de empresas y la amenaza la pérdida de decenas de miles de trabajos directos de la siderúrgica y sus filiales y subsidiarias en la Región Centro. En la Carbonífera el sector minero, que representa prácticamente la totalidad de la economía, está paralizado: Altos Hornos de México no está comprando carbón, y Comisión Federal de Electricidad también dejó de adquirir el mineral en sus plantas de Nava. Guadiana Tijerina dijo que sí se apoyan a ambas regiones. Sostuvo que se tardó un año en lograr que CFE reiniciara compras de carbón a los productores, y dijo que acompañó en diversas ocasiones a los empresarios e industriales de Monclova a "tocar puertas" en el gobierno federal y a Palacio de Gobierno, para solicitar estímulos fiscales por la situación. Dijo que presentó una reforma de ley para otorgar estímulos fiscales aplicables de junio a diciembre de este año, para que los empresarios con problemas económicos por la recesión económica por la pandemia, puedan pagar sus obligaciones fiscales hasta el próximo año. Persecución a AHMSA no es venganza contra Alonso Ancira Por otro lado dijo no creer que la situación crítica de AHMSA sea el resultado de una venganza del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el empresario siderúrgico Alonso Ancira Elizondo. El magnate del acero se encuentra en España enfrentando un proceso de extradición, porque el gobierno mexicano lo reclama por la venta de Agronitrogenados a sobreprecio, Altos Hornos sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias y a su presidente del consejo también se las congelaron. Se liberaron varias pero no todas las cuentas. Ancira Elizondo en el juicio que se le sigue en la península ibérica argumentó que no quiere regresar a México porque es perseguido por el gobierno de López Obrador, a quien acusó de loco y mentiroso. Comisión Federal de Electricidad canceló a Minera del Norte (propiedad de Altos Hornos) el contrato que tenía para compra de carbón, y se negó a restaurarlo. En días pasados anunció que ya estaba en pláticas "con las personas de la nueva administración", en aparente referencia a las pláticas que sostuvieron con el dueño del Grupo Villacero-Afirme, Julio Villarreal. Este se encuentra en pláticas con los directivos de AHMSA para comprar la empresa o asociarse. Armando Guadiana Tijerina indicó que Villarreal acordó con Altos Hornos aportar 300 millones de dólares para la reactivación de la empresa, a cambio de "la mayoría de las acciones".