Rechaza Guadiana conflicto de interés por compra de carbón

La intervención del senador morenista y empresario carbonero Armando Guadiana Tijerina, que pide como legislador a Comisión Federal de Electricidad (CFE)que compre carbón a los productores de su natal Región Carbonífera no le crean conflicto de interés porque no vende este mineral a la paraestatal, sostuvo el congresista.

Entrevistado en una conferencia de prensa, después de una reunión que sostuvo con empresarios de la Región Centro de Coahuila, el legislador sostuvo que desde su ingreso al servicio público suspendió cualquier contrato con CFE, dijo que ninguna de sus empresas, ni ninguna compañía en la que él o algún Guadiana se dueño o socio tiene negocios con el gobierno.

“Desde febrero de 2016 las empresas de las cuales yo soy socio, y algún Guadiana es socio también, le pedí yo a mi hermano, no le venden a Comisión Federal de Electricidad” sostuvo y afirmó que no venderá ni un kilo de carbón, de los dos millones de toneladas que la paraestatal anunció que comprará.

Dijo además “Nosotros no nacimos al calor de un sexenio, como muchos de los ´ricotes´que se han hecho cuando salinas de Gortari, cuando el otro Cedillo, cuando Fox, cuando Calderón, Peña Nieto no se diga. Nosotros estamos en la actividad minera, no solo del carbón, desde hace más de 40 años”.

Dijo que tiene inversiones en Coahuila, en Zacatecas, en Baja California y en otro proyecto en Sonora. Empresas mineras, dijo, que nada tienen que ver con el gobierno.