Suplica que no hagan 'bullying' a su hijo tras ser atacado por Rottweilers

Por medio de una entrevista con Daily Mail, una madre compartió la desgarradora historia de su hijo de 5 años de edad, quien fue atacado por un par de Rottweilers, quienes le desfiguraron el rostro con profundas heridas.

Ryder Wells fue atacado dos canes de 45 kg cada uno, los cuales de provocaron la pérdida de su mejilla, el párpado y el 75% de sus labios, por lo que tuvo que ser intervenido en más de 50 cirugías para tratar de recuperar la forma de su cara.

La madre, Brittany de 31 años de edad mencionó al medio como los extraños en la calle han hecho comentarios ofensivos hacia él y como niños de su edad lo llaman 'monstruo' en cualquier área de juegos.

El ataque ocurrió en 2015 cuando Ryder tenía solamente unos meses de nacido.

"Estábamos comiendo, Ryder jugaba con sus juguetes y repentinamente desapareció", narró su madre.

Aunque los médicos le pidieron a Brittany que se preparara 'para lo peor', ella siempre mantuvo la esperanza de que su hijo podría tener una vida tranquila y normal.

Además, agregó que los médicos le advirtieron que no podría comer como un niño de su edad, pues las heridas le detuvieron el proceso de crecimiento de sus dientes, dejándole solamente ocho. Pero aseguró que actualmente come de todo y sus cicatrices no son impedimento para él.