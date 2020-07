Camillero se disfraza de Power Ranger para animar a pacientes en Veracruz

Con el fin de brindar un poco de alegría a los pacientes en los difíciles tiempos que se viven a causa del COVID-19, un camillero de Veracruz, ha optado por disfrazarse de Power Ranger mientras realiza su trabajo.

Jesús López, de 25 años y trabajador del Hospital Regional del municipio veracruzano de Minatitlán, ha optado por disfrazarse de uno de los personajes ficticios más icónicos de los años 90, el Power Ranger blanco.

Según comentó el joven a medios nacionales, compró el casco y decidió usarlo junto con el uniforme de protección contra COVID-19, sin imaginar que su idea le agradaría a más de uno.

"Fue una idea que tuve al ver el casco que compré y decidí entrar con el traje que nos dan de protección en el hospital porque entro al área de COVID-19 y con el casco quedó perfecto. Cuando me vieron los pacientes que ayudo en sus necesidades, no se aguantaron la risa", detalló López.

Así mismo, el joven expresó sentirse feliz de llevar algo de alegría a los internos que atraviesan por dificultades a causa del virus.

"Yo creo que sí les ayudó un poquito dentro lo que cabe, porque están solos, están con el pendiente de cómo sigue, ya se quieren ir, ya no quieren estar ahí, entonces fue una reacción casi genial de que se rieron, incluso uno me dijo que qué le iba a hacer, si lo iba ajusticiar o no, y eso me dio tanta risa, que le dije, no nada más es para motivarlos, que se recuperen pronto", agregó el camillero.

Con información de La Silla Rota y Paco Zea.