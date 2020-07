Busca César Duarte evitar extradición con amparo

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tramitó un amparo para evitar que el gobierno de México solicite formalmente a Estados Unidos su extradición.

La demanda está radicada en el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México donde también reclamó la orden de aprehensión con fines de extradición librada en su contra.

La juez Cuarto de Distrito aún no ha decidido si admite o no a trámite la demanda del ex gobernador.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, el pasado 8 de julio en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición por peculado y asociación delictuosa.