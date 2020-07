NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Richard Melville Hall, más conocido como Moby, es un compositor de música electrónica estadounidense. Tomó su nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo, Herman Melville, Moby-Dick.

Después de colocar ocho de sus canciones en la lista de sencillos del Reino Unido en los años 1990 haciendo música techno, su mayor éxito fue Play, lanzado en 1999, del cual vendió doce millones de copias en todo el mundo.

Ha tenido conflictos dialécticos con Marilyn Manson y Eminem. Desde 2007 sube música a su cuenta de YouTube y cuenta con más de cincuenta millones de reproducciones. Su etapa como solista, cuenta con doce álbumes de estudio, diez álbumes recopilatorios, más de sesenta y cinco sencillos, entre otras apariciones.

A lo largo de su carrera vendió más de veinte millones de álbumes y tres millones solo en Estados Unidos, tiene certificaciones tales como un disco de diamante en Francia, veinte discos de platino, dieciséis discos de oro y uno de plata.

Moby es también conocido por ser defensor de una variedad de causas, trabajando con MoveOn y PETA, entre otras organizaciones. Es vegano.

Él creó MoveOn Voter Fund’s “Bush in 30 Seconds”, junto a la cantante y directora cultural de MoveOn, Laura Dawn, y al director ejecutivo de MoveOn, Eli Pariser.

Bushin30seconds.org es una web de izquierdas, abierta al público desde 2003, que explica la política llevada por George Bush en solo 30 segundos, para ayudar a crear conciencia en la población. Participan también otras personalidades como Michael Mann, Michael Moore, Michael Stipe, Jessica Lange, Tony Shalhoub y Eddie Vedder entre otros.

Ha participado en concierto a beneficio de un instituto de música y neurología, promoviendo la música como terapia. Además participa en Amend.org, una organización sin ánimo de lucro que implementa programas de prevención en África. Es un defensor de la neutralidad de red, y en 2006 testificó ante el comité estadounidense debatiendo el asunto.

All Visible Objects (2020).

Long Ambients 2 (2019).

Everything was beautiful, and nothing hurt (2019).