VIDEO: Captan a tiburón dando volteretas en el aire sobre un bote

Las imágenes fueron tomadas durante el domingo en la ciudad costera de Yeppoon, en Queensland, Australia, por Ryan Cowley, quien las compartió en redes sociales.

En el clip que no tardó en hacerse viral, se aprecia al escualo saltar desde el agua hasta elevarse varios metros encima del bote con el cual estuvo a punto de impactar en más de una ocasión.

A fisherman has captured incredible video of a jumping mako shark off north Yeppoon. The excited fish nearly landed in the Rockhampton man’s boat while he was casting a line at Perforated. Credit: Ryan M Cowley. https://t.co/PNrJc2LX5T #7NEWS pic.twitter.com/zAQ2pAlRvv