El Espacio de Cerpa

Aún no comienza la temporada de la NFL, y ya hay mucho material que ha entrado en controversia y que como todos anhelamos de que la actual epidemia que nos angustia ya se vaya de una vez por todas para que el mejor espectáculo sobre la tierra no se ponga también en cuarentena, nos viene a la mente un viejo slogan que dice que cada quién hace con su dinero, lo que le venga en gana y es una realidad y más se atribuye este lema en el deporte donde las organizaciones con más infraestructura económica, les importa un reverendo cacahuate si hay crisis de billetes o no porque después de lo que hicieron los actuales campeones de la NFL con su mariscal de campo, nos dan a entender de que la pandemia que todos estamos sobrellevando, se la están pasando por el arco del triunfo y que para que ellos el cambio que padecemos y que nos lleva a una inestabilidad, se les está resbalando.

El contrato que firmó Patrick Mahomes, es de la grotesca suma de ¡400 millones de dólares por una década! esto significa que el más valioso del último Súper Tazón, se estará embolsando 40 millones por temporada lo que resulta que, con todo eso, podría comprar lo que se le venga en gana y algo más a lo que, la directiva de los Jefes, han argumentado de que, el egresado de la Universidad Tecnológica de Texas, les dará más títulos en el futbol americano profesional y esto debido a que, de acuerdo a su juventud ya que en septiembre estará cumpliendo 25 años, sienten la garantía de que la escuadra de Kansas City ejercerá una dinastía en la NFL. Pero tenemos que ser realistas porque aun cuando reconocemos que el quarterback de la escuadra de Missouri posee demasiado talento, hay que admitir de los Jefes se llevaron el trofeo Vince Lombardi porque los 49'ers se los permitieron ya que los atarantados de la bahía y con una ventaja de 20-10 en el último cuarto y con el balón en su posesión quedando nueve minutos, cambiaron erróneamente su estrategia y se les ocurrió ir por aire cuando todo mundo sabíamos que, el ataque terrestre, era el que los estaba poniendo para acariciar el Súper Tazón LIV y donde se me vino a la memoria el otro tarado como lo es Pete Carroll que, estando a una yarda para lograr el Súper Tazón XLIX, se le ocurrió la babosada de ir por aire y ya sabemos lo que sucedió. Y por otro lado y después de que los aficionados de los Pieles Rojas se han integrado con este nombre de batalla y cuatro años luego de que Colin Kaepernick prendiera la mecha al ponerse de rodillas para protestar contra la bestialidad de la policía, la NFL se ha posicionado como un líder para el cambio social ya que esta transformación llegó gradualmente después de la idiotez de los dizque oficiales de Minneapolis cuando le cegaron la vida a George Floyd lo que, un movimiento que era inadmisible hace poco más de dos semanas, se hizo realidad cuando el equipo de la capital de los Estados Unidos, tenga un nuevo nombre de batalla. Hubiera sido imposible tomar completamente en serio el abrazo de la lucha contra el racismo de la NFL si uno de los nombres de su equipo fuera, de hecho, un insulto racial donde el dueño de los Pieles Rojas Dan Snyder, decía que los sondeos a los nativos americanos en 2004 y 2016, mostraron de manera agobiante, que no se sentían ofendidos pero el momento actual en un país que lucha con su brutal historia de racismo, exigió un cambio. Quitar el nombre de los Pieles Rojas, no elimina la carrera de John Riggins en el Súper Tazón XVII o que Doug Williams se convierta en el primer quarterback de color en ganar el partido grande de la edición XXII donde Joe Gibbs y los Hogs, aún están en el banco de la memoria y eliminar el nombre de batalla, no suprime los Trofeos Lombardi porque simple y sencillamente, descarta las nubes de vergüenza que han invadido esta franquicia durante décadas. Nunca es el momento equivocado para hacer lo correcto.