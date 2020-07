Vibremospositivo

ENGAGEMENT Y PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

El engagement y la cultura de tu empresa no se recogen en el balance, pero sí en los resultados y en la capacidad de crecer, de innovar y de salir fortalecidos de la COVID-19.

Según un estudio reciente de Gallup, entre más de 82 mil equipos, más de 1.8 millones de profesionales, en 230 empresas de 49 industrias en 73 países, el impacto positivo que tiene el alto compromiso en las empresas es el siguiente:

+ 21% rentabilidad

+ 17% productividad

+ 20% incremento en ventas

- 41% absentismo

- 59% rotación del personal

Cada vez se repite más en todos los ámbitos empresariales que el futuro de las empresas puede predecirse por el nivel de engagement que tienen los profesionales que trabajan en ellas. Es decir, dependiendo del vínculo emocional que nuestros equipos tengan con nuestra empresa, podremos predecir donde estará en la nueva normalidad y la capacidad de crecer que tendrá a corto y medio plazo.

Hoy más que nunca, es necesario contar con equipos alineados con la misión y objetivos del negocio, con personas que pongan pasión en lo que hacen, que no tengan miedos de mostrarse auténticos y de hacer propuestas, que tengan orgullo de pertenencia, que se sientan necesarios para el presente y el futuro de tu organización, donde todos suman y donde no hay campeones ni estrellas, sino un sólo equipo, un equipo campeón.

Para conseguir un equipo de alto rendimiento es necesario promover un entorno de crecimiento, donde crecer juntos y activar el potencial que cada persona tiene cómo líder, es necesario que cada miembro del equipo crezca en liderazgo.

No se trata de lo que hayamos logrado hasta ahora, se trata de la capacidad que tenemos en el equipo de desaprender y de reaprender y para ello hemos de crear nuevos hábitos y comportamientos en nuestra manera de relacionarnos para conseguir esa proactividad, entusiasmo y mentalidad infinita que nuestra organización necesita. Necesitamos crear una Cultura innovadora compuesta por CO: - CO-laboración - CO-nfianza - CO-nectividad - CO-creación - CO-lectivo - CO-municación.

Porque la innovación es: un proceso y no un suceso; un hábito no un comportamiento ocasional; una forma de enfrentarse a la vida no una técnica; una forma de mirar no un cuestionario de observación de clientes; una necesidad básica no algo 'cool'. Una cultura empresarial no habilite y aporta a los resultados no es una moda.

