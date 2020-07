Es bueno saberlo

ENTRETENIMIENTO - Consigue diez monedas de igual tamaño. Ahora colócalas en forma de triángulo y con solo mover 3 monedas haz que se invierta la figura. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Una señora muy aseñorada, la mantienes dentro y siempre está mojada ¿Quién es? Pregunta: ¿Cómo se llama al estilo de pintura donde se retrata la realidad de los paisajes o los sentimientos y emociones de las personas? ¿De quién se trata? Patólogo y Bacteriólogo alemán descubrió la sulfonamida Prontosil, primera droga efectiva contra las infecciones, recibiendo el Premio Nobel en 1947. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: El Código de Barras es un sistema automático de identificación. Está basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen determinada información en pequeñas cadenas de caracteres que permiten reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística cuya simbología puede ser clasificada en grupos y con dos criterios diferentes: la simbología continua o discreta con caracteres individuales y los que empiezan y terminan con una barra, separados por una cantidad de espacio en blanco, y la bidimensional o multidimensional con bandas anchas o estrechas y las que tienen múltiplos de una anchura determinada. La primera patente se otorgó el 7 de octubre de 1952 a sus inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver en Estados Unidos, sin embargo, fue hasta 1966 cuando el código de barras comenzó a utilizarse comercialmente, y con mayor éxito en 1980.

LOS LEONES: De las cosas pendientes de informar por falta de espacio les comento que el C. L. Arturo Aguilera donó una bolsa con tapa roscas y las pantallas protectoras en el módulo de la secretaria Mayela; se compraron insumos para la sanitizar las áreas de atención para las personas que solicitan información y empleados como Cloro para los zapatos, Cubre bocas, Gel para manos, etc. con la solicitud de Dorita de Peralta que se extienda al área del ISSTE donde labora. Se recibió el ofrecimiento del C. L. Gerardo García para tramitar el Certificado de Sanitación para el Club.

Con motivo de la pandemia y el paro de actividades algunos compañeros apoyaron con algunos artículos necesarios para el avance de La Clínica Permanente de la Vista y Cipriano García Donó el cable para la instalación de luz y contactos; Yosef donó una bomba para llevar agua al tinaco que la alimentará y con un avance del 80%. También se han reparado 400 sillas de nuestros salones, faltando otras 200 que requieren soldadura para rehabilitarlas; se entregaron 4 lentes con graduación especial a personal del Mando Único del Área Metropolitana, faltando otros tantos por fallas en el acabado de la graduación. El Comité de Damas estuvo entregando Despensas a personas de escasos recursos en forma individual y a través de la Directiva reportando los apoyos entregados.

Tuvimos presencia en la Junta virtual del Consejo de Gobernadores con una duración de más de 5 horas en la que se conectaron 386 gentes, volviéndose histórica por las circunstancias y nuestro Presidente nos compartió el interesante mensaje de la Oradora Oficial originaria de Brasil, además de comunicarnos que somos el Club con mayor número de Sesiones Virtuales (8), por cierto, una felicitación a Yosef por su apoyo en el enlace de las Juntas y su invitación para quien lo quiera acompañar a la Reunión con el Grupo VOSH en Dakota del Sur, a Carlitos por preparar y llevar el Orden del Día, a Cipriano por los Informes de Tesorería y a Chema por su informe de actividades con los pocos recursos y mantenernos informados con los cuidados de la pandemia y la Clínica de la Vista.

La Directiva saliente agradeció el apoyo de los socios durante el Ejercicio que acaba de terminar, manifestando que el COVID-19 les cambió los planes pero que se hizo lo mejor que se pudo, con el deseo que se mejore la situación para la Directiva Entrante compuesta por Ignacio Ibarra Díaz como presidente, Zacarías Espino Andrade como Tesorero y Yosef Espino Andrade como secretario; habiendo comentarios de Felicitación para la Directiva Saliente y a continuar con más esfuerzo y apoyo para la nueva Directiva. El próximo 15 de agosto el C. L. PDG Hugo Leonel Ramírez cumple 45 años de socio.

Entretenimiento: La respuesta de las monedas es: De la línea de las 4 monedas, las del lado exterior, las colocas a los lados de las dos monedas y la moneda que queda sola, la mueves para completar el triángulo. ¿Sencillo no? Adivinanza: (La Lengua). Pregunta: (Expresionismo). Se trata de: (Gerhard Domagk 1895-1964). Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros Servimos".