Adolescentes golpean a mujer 'embarazada' y a su pequeña hija

Según detallan informes de medios estadounidenses, los hechos fueron registrados esta semana en la villa de Brooklyn, en Illinois, EUA, donde la mujer y su hija fueron sometidas con brutalidad a base de golpes y patadas por adolescentes afroamericanos a las afueras de una vivienda.

En cierta parte del video se aprecia a un hombre joven entrar en escena y arremeter con una pata directamente a la cabeza de la pequeña. Escena que por supuesto generó críticas en redes sociales.

Segundos después se le ve al mismo sujeto golpear por la espalda a la mujer cuando ésta intenta entrar a la casa.

Ante esto, una mujer que se identificó como la madre del agresor en comentarios de redes sociales, defendió al joven alegando que su hijo cometió una 'equivocación', pues 'su intención no era golpear a la niña'.

So it ends up this is definitely an underage boy that did this. His mother defended his actions on Facebook. pic.twitter.com/MWeUyaV0qL