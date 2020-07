¿Qué es #FreeBritney? Fans exigen 'la libertad' de la cantante

Recientemente el hashtag #FreeBritney ha tomado notoriedad en redes sociales debido al movimiento de los fans de la 'princesa del pop', que buscan que ésta sea liberada de la tutela legal a la que ha sido sometida desde hace 12 años.

Según señalan comentarios de internautas que comparten el mencionado hashtag, Britney Spears no puede disfrutar de su vida con libertad, además de señalar el estado en que luce en sus vides y fotografías compartidas en sus perfiles de redes sociales, pues alegan que la mujer de 38 años suele verse 'desarreglada' y en 'malas condiciones' debido a 'los medicamentos que le administran como parte de su tratamiento tras diversos problemas en su vida'.

Britney en sus vídeos de tiktok obvio está bajo los efectos del medicamento que “tiene” que tomar. todos aquellos que dicen que parece drogada. Se han puesto a pensar que quizá la dejan subir esos vídeos para que la gente crea que realmente es alguien inestable #FreeBritney — Hailey (@goddess_hails) July 15, 2020

En 2008, año en el que la cantante estadounidense se veía inmersa en la polémica tras diversos escándalos en su vida, su padre Jaime Spears, se encargó de su tutela legal, debido a que el hombre argumenta que 'ella no se encuentra bien de sus facultades mentales', por lo que desde entonces él es quien controla las decisiones de ésta en su vida personal.

Cabe destacar que en ese mismo año, Britney tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico, además de comenzar una lucha por la custodia de sus hijos con su expareja Kevin Federline.

El público en redes sociales ha señalado en más de una ocasión que la cantante se encuentra en problemas, pero que debido a su situación legal no puede expresarlos con libertad y tampoco tomar decisiones propias, pese a haber lanzado cuatro discos y realizado giras mundiales en todo este tiempo.

¿Una mujer de 38 años declarada legalmente incompetente para administrar su propia vida y que, sin embargo, si es “capaz” de tener una carrera artística que genera miles de dolares y ganancias a sus “curadores”? Cualquiera puede darse cuenta de que algo no esta bien #FreeBritney — Paola Castro (@miliarrr) July 15, 2020

Hace un tiempo, un usuario en Twitter comentó un video de la cantante sugiriéndole que si necesitaba ayuda, usara en su próximo video alguna prenda amarilla, consejo que al parecer Britney siguió.

El hashtag #FreeBritney que surgió en 2019 y que exige la liberación de Spears, ha hecho eco estos días debido a que ésta tendrá una audiencia legal próximamente, en la que buscará retomar el control de su vida.

Así mismo el público invita a todo aquel que guste apoyar a la cantante a firmar una petición para ayudarla a terminar con su situación legal.

