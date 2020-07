Mutar los actos artísticos al streaming

En tiempo del coronavirus los sectores como la cultura y el espectáculos han tenido que hurgar en otras alternativas para poder reinventarse y sobre todo reactivarse, esto, pensando en que serán de las últimas actividades que volverán a funcionar cómo lo hacían antes de que la COVID-19 apareciera a cambiar la dinámica global.

En los últimos meses el alcance del internet es el aliado para que las expresiones y los eventos musicales se sigan presentando y que primero se manifestaron como una especie de paliativo para que la población, que sufría los estragos del encierro, pudiera disfrutar de un acto artístico desde sus hogares.

Con el paso del tiempo, la narrativa ha tenido que modificarse debido a que la industria del entretenimiento también tiene que sobrevivir al impacto económico que se presentó de la mano de la pandemia, por ello algunas iniciativas nacen en pro de regresar, sí el espectáculo a la sociedad, pero también el sustento a los individuos que trabajan en la industria musical, llámense músicos, los mismos artistas, el staff de ingenieros, y todo el equipo técnico, promotores, managers, entre otros.

Sala Estelar, Sabag Tv y REMM (Reactivación del Entretenimiento y la Música en México), son algunas de las propuestas e iniciativas que surgieron para revolucionar los shows vía streaming, y ofrecer una nueva manera de vivir la música.

Sergio Tijerina, gerente del proyecto Sala Estelar señaló que pensando en que la industria musical será la última que regrese a la normalidad, fue que se pensó en trabajar en una idea que le devolviera el trabajo a las personas que están en y detrás de las presentaciones.

"Hemos buscado estar a la vanguardia, no estamos descubriendo el hilo negro, sin embargo estamos tomando la tendencia que ya existe y adaptándolo a la nuevo para hacer la experiencia más especial".

Cabe mencionar que Sala Estelar es una empresa con más de 40 años en el mundo del entretenimiento enfocada en innovar los shows y festivales más impactantes de toda América Latina. A raíz de la pandemia fue que crearon el auditorio digital desde donde transmiten el show de los artistas, pero según Tijerina "No es cualquier show, son conciertos pensados especialmente para nuestro auditorio y que difícilmente podrás ver en otro lugar".

Sobre cómo ha funcionado esta plataforma, señaló que "bastante bien la verdad, tuvimos los primeros shows por ejemplo a Chumel Torres con su obra de teatro Agotados, la cual tuvo mucha aceptación y la vio mucha gente, no solamente en México si no en muchos países tanto en Latinoamérica y en Europa".

Aunque Sergio Tijerina está consciente de que los conciertos físicos no pueden desaparecer, manifestó que este tipo de iniciativas surgen como una manera de adaptarse a las nuevas tendencias de consumir música. Cuestionado sobre si esta iniciativa llegó para quedarse, respondió que "sí, definitivamente lo estamos haciendo sin fecha de caducidad, estamos pensando que esto es a futuro y que esto realmente va a seguir funcionando, independiente a la par de los conciertos en vivo. Los costos son bastante accesibles y es dependiendo el evento pero el boleto está entre 100 y 200 pesos. Cada concierto es una experiencia, puedes comprar un saludo personalizado o una canción dedicada, tenemos muchas cosas atractivas".

Por su parte, Norma Gasca, co fundadora de REM manifestó que este nuevo comportamiento no es otra cosa más que la intención clara de retornar al oficio, "sobre todo por la necesidad de crear una derrama económica, pero no solo para mí, si no para todos los que formamos parte de la cadena de valor de la industria del entretenimiento que somos muchos personas".

Es así que REMM es un nuevo proyecto que busca como reactivar la industria desde otro ángulo. "Después de vivir estos streaming emocionales, cuando el artista ofrecía su música como un paliativo y también era el público un ungüento para el artista, de saber que estaba alguien detrás de la pantalla, este intercambio fue evolucionando y el formato fue creciendo para poder venderlo, pero no por canibalismo, sino porque hasta de parte del artista hay una gran necesidad de vivir de los recursos que se generan en un en vivo".

En ese tenor, Gasca informó que REMM tiene la apertura en dos grandes recintos, en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara.

Asimismo, manifestó que esta forma de vivir la música "llegó para quedarse, pero va transmutar en otra cosa, tiene que evolucionar, yo creo que el streaming es un bateador emergente [...] vamos del streaming, al híbrido (con poco público presente y digital), estamos seguros que REM va a continuar que va a mutar de iniciativa, va a ser un proyecto permanente que va ir probando otros colores, otras características".

Y por último Abdo Sabag, de Sabag, una empresa 100 por ciento lagunera con gran arraigo en la localidad y que marca sinónimo de calidad en audio y producción, mencionó que recientemente lanzaron Sabag Tv, que no es más que un comportamiento de adaptación al nuevo mercado musical. "Sabag Tv tiene un mes, ya hicimos nuestro primer en vivo desde aquí desde el estudio de grabación eso fue transmitido en vivo una sesión de Café Iguana en Monterrey, fue un concierto de Halcón 7".

Abdo Sabag señaló que actualmente la industria está ingresando a un nuevo modelo de negocios, y lo que pretenden, desde su proyecto es apoyar a todos los talentos que se quieran unir a su visión.

"Sabag Tv nació como una respuesta a la situación en la que se encuentra la industria del entretenimiento y la música, que además que brinda soluciones en logística y producción ahora también brinda soluciones de comercialización y capitalización de talento".

Lo anterior solo son tres ejemplos de escenarios de los que pueden echar mano artistas (en las tres propuestas de cualquier género y formato) para presentar un espectáculo de calidad a través una transmisión en vivo que por supuesto estará respaldada por su talento, pero también por todo un soporte tecnológico.