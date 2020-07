Grupo de panistas llamaba 'jefe' a César Duarte, acusa Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, habló sobre la "nómina secreta" que operaba el exgobernador César Duarte y advirtió que un grupo político de su propio partido, encabezado por la actual alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos Galván, le llamaba "jefe" al exmandatario priista.

Este martes, dos medios del estado destacaron una entrevista con la alcaldesa de Chihuahua capital, en las que la funcionaria solicita a la Fiscalía General del Estado cerrar una investigación en su contra, abierta desde el 2018, por la supuesta recepción irregular de dinero de manos del exgobernador Duarte, ya que esto podría afectar su aspiración a la gubernatura.

Cabe recordar que en abril del 2018, el diputado federal por el PRI, Alejandro Domínguez, presentó diversos recibos de la Secretaría de Hacienda, firmados por Campos Galván, tras supuestamente haber recibido 25 millones de pesos para su campaña política en busca de la Alcaldía de Chihuahua de manos del exgobernador Duarte.

En este sentido, el mandatario Javier Corral respondió públicamente y aseguró que la investigación que se sigue por la corrupción duartista no tendrá titubeo y no habrá negociación alguna, además reiteró que el grupo que rodea a la alcaldesa de Chihuahua fue muy cercano a César Duarte, al grado de que lo llamaban "jefe".

Audiencia de César Duarte para fijar fianza será el 24 de julio

Sobre el caso de la edil, el mandatario señaló que este y otros conocidos como "la nómina secreta", a través de la cual el exmandatario fue tejiendo una red de protección de aliados estratégicos en distintos sectores, misma que operaba mediante la entrega de dinero en efectivo a un cúmulo de actores de la vida política, social, religiosa, empresarial y partidista de Chihuahua, se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que será el Ministerio Público quien defina responsabilidades.

"Es su verdad en contra de las investigaciones que se realizan, eso no lo va a definir el Gobernador, lo va a definir el Ministerio Público", refirió el mandatario tras comunicar que lleva largo tiempo sin reunirse en privado con la alcaldesa y reiterar que no lo hará.

"No tenemos compromisos oprobiosos con nadie, ni acuerdos inconfesables", señaló Corral. "Será mi mayor legado y el cumplimiento de mi principal compromiso con el pueblo de Chihuahua", declaró.

Añadió que no le importa si en esta red de nómina secreta hay líderes sociales, empresariales, religiosos o incluso miembros de mi propio partido.

El mandatario negó la afirmación de la alcaldesa, en el sentido de que la FGE se usa para controlar la sucesión: "yo no vine a cuidarle a nadie sus aspiraciones políticas, a nadie, de ningún partido, ni usaré a la Fiscalía para asegurar la sucesión".

Garantizó que sus diferencias con Maru Campos jamás han afectado la colaboración institucional, pues "no podría haber una queja por parte de ella de que no la apoyamos, de que no cooperamos".