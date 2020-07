Captan a empleado limpiando canastas de supermercado con su saliva

La escena que se presume fue registrada en una sucursal de la cadena FreshCo, en Toronto, muestra al hombre con un paño al que escupe para después pasarlo por el borde de las canastas, mientras apila éstas junto a unos estantes.

Según detallan medios canadienses, el hombre fue despedido por la tienda después de recibir una queja por parte de la persona que grabó las imágenes.

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx