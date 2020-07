Mujer gana la lotería gracias a un sueño que tuvo hace 15 años

Una mujer australiana ganó el premio mayor de la lotería gracias a que utilizó la combinación de números con la que soñó hace 15 años.

Residente de la ciudad de Redlands, en Queensland, Australia, la mujer cuya identidad no se ha dado a conocer, compró un boleto jugando con los números que soñó hace 15 años, los cuales ha utilizado desde entonces en diferentes sorteos.

"Los números me llegaron en un sueño hace unos 15 años, literalmente los vi aparecer uno por uno, y los he estado jugando en ese orden exacto desde entonces. Los números siempre han sido buenos para mí, siempre he ganado pequeñas cantidades a lo largo de los años, pero ahora esto ¡Es asombroso! Todavía no puedo creerlo", detalló la mujer a los funcionarios de la marca de lotería australiana The Lott.

La mujer obtuvo 700 mil dólares australianos (aproximadamente 10 millones de pesos mexicanos), como premio al ser la única ganadora de la división uno en el sorteo.