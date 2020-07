Abuelitos se vuelven tendencia por recrear portadas de álbums éxitosos

El encargado de las actividades de los adultos mayores se ingenió un estudio fotográfico para recrear las portadas de los álbumes más exitosos de la industria de la música.

Michael Jackson, Madonna, Blink 182, Adele y otros fueron los discos seleccionados para la sesión fotográfica, en la que participaron la mayoría de los residentes e incluso el equipo de cuidado.

A través de redes sociales las imágenes se compartieron y se convirtieron en tendencia, llegando a diferentes partes del mundo con gran éxito.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw