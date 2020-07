Encuentran \'extraña\' tortuga con \'pico de águila\' en China

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en la provincia de Dongshan, Yunnan, cuando un habitante de la localidad descubrió cerca de un arroyo a una tortuga con la forma de 'un pico de águila' en su hocico, además de una alargada cola similar a la de un cocodrilo.

Tras intervenir la policía forestal de la localidad para resguardar al animal, éste fue identificado como Platysternon megacephalum, conocido también como 'tortuga cabezona' que se caracteriza principalmente por su alargado cuerpo y su enorme mandíbula.

Finalmente la tortuga que además se considera una especie amenazada, fue liberada en su hábitat natural.

Villager finds a turtle with an eagle-like mouth and crocodile tail https://t.co/5u1gKXp1xc pic.twitter.com/v0X8CSjZfE