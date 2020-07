'Me quedé sin trabajo'; despiden a directora por imitar a Paulina Rubio en TikTok

A través de un video compartido en TikTok, una mujer que trabajaba como directora en un colegio narró la razón por la que fue despedida de su cargo tras hacer una imitación de Paulina Rubio en la red social.

Identificada como Elena Cuétara, ésta compartió un video el 27 de mayo donde imitaba a la cantante mexicana en 'estado inconveniente', imágenes que llegaron a conocimiento de los padres de familia.

Según narra Elena, este detalle no fue del agrado de los papás, quienes no tardaron en quejarse sobre esto con las autoridades de la escuela.

"Aquí les va la historia de cómo me quedé sin trabajo por andar de tiktoker. Yo soy directora de un colegio en el que trabajé 25 años y el 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en 'mal estado'. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que el mensaje que estoy dando es inadecuado. Me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos", detalló en el video donde explicó lo sucedido.

Elena añade que también recibió mensajes de apoyo por parte de otros parte de familia que sabían que su video había sido 'sólo una broma' y que les 'parecía una tontería' la decisión de despedirla.

"Yo me quedó tranquila, estoy pensando ahora qué voy a hacer con mi vida. Creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas, también tienen derecho a divertirse a hacer bromas, no hubiera sido lo mismo si en el video yo personalmente hubiera estado en mal estado", agrega la mujer en el clip.