¿Qué es desayuno intermitente?

El desayuno intermitente es un método para adelgazar y para aumentar la masa muscular, donde se alternan los periodos de ayuno y los periodos de ingesta.

La diferencia entre este método y la inanición, es que aquí no se restringe la ingesta de alimentos, sino el horario en que lo hace.

La razón por la que el desayuno intermitente se ha vuelto una tendencia, es debido a los beneficios que se gana al realizarlo. Es importante mencionar que lo importante aquí es aprender a racionar los alimentos luego de pasar varias horas sin comer. Los beneficios son:

*Pérdida de peso y grasa corporal, teniendo en cuenta las calorías que se ingieren y el tipo de alimentos.

*Aumento de energía.

*Reduce el colesterol.

*Mejora la sensibilidad a la insulina, lo que es beneficioso para quienes padecen diabetes tipo 2.

*Puedes ayunar en cualquier lugar, lo que no siempre es posible con otras dietas.

*Económica.

*Reducción de la inflamación.

*Aumento de función cognitiva.

Respecto a los tipos de desayuno intermitente, existe el ayuno 16/8 donde si tu primera comida es a las 15 hrs, la ingesta de todos tus alimentos deberán realizarse entre las 15 hrs y las 23 hrs (lo que suma ocho horas) y volverás a comer hasta el siguiente día a las 15 hrs otra vez.

Este es la opción ideal para perder peso, acompañado de ejercicio de tres a cuatro veces por semana con ejercicios multiarticulares y cargas altas.

La opción 24/48 se trata de ayudar durante 24 o 28 horas.

El ayuno 12/12 se realizaría un almuerzo y una cena dejando 12 horas entre cada una, por ejemplo, tomando un almuerzo a las 10 am. y cenar a las 22 hrs.

Cuando comienzas con el desayuno intermitente debes ir reduciendo las comidas al día gradualmente, tomando en cuenta que en muchas dietas se tienen entre cinco y seis.

Otra de las dudas más habituales es sobre la prohibición de alimentos. Ya que el objetivo es reducir la ingesta de calorías, no significa que no puedas consumir nada. Puedes ingerir lo que no añade calorías extras a tu día. Aquí entran las infusiones, el café negro y los chicles sin azúcar, por mencionar algunos ejemplos.

Para realizar este método es importante acudir con un especialista desde antes de comenzar. Es necesario gozar de una buena salud y fuerza de voluntad, ya que va a hacer un cambio agresivo.

Si llevas mucho tiempo comiendo entre tres y cuatro veces al día, no te sorprendas si los primeros días tienes un estado de ánimo distinto, o incluso tu energía cambia. Lo cierto es que cuando cambies tus hábitos, los alimentos de tu dieta y te comiences a activar notarás un cambio drástico incluso en la motivación y energía para realizar tus actividades cotidianas.

En cuanto al ejercicio, también debe ser determinado por un especialista, ya que deberá partir de la cantidad de calorías que ingieres al día y lo que tu cuerpo requiere en relación a tu altura, edad, objetivos, etc.