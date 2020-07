Los memes que desató el fallido penalti de Chicharito en la MLS is Back

Durante el encuentro que tuvo lugar ayer en el complejo ESPN Wide World of Sports, ubicado en Florida, EUA, donde los LA Galaxy se enfrentaron al equipo Portland, 'Chicharito' y su equipo tuvieron la oportunidad de abrir el marcador en los primeros 11 minutos. Sin embargo, el movimiento de 'Chicharito' no dio los resultados esperados, pues su jugada fue evadida por el portero Steve Clark.

Como las expectativas que se tenían del jugador eran bastante altas, entre algunos de los fanáticos, los memes y las burlas no tardaron en aparecer en redes sociales.

Me still believing in Chicharito before every single game pic.twitter.com/qZ2y3R9N2w

Me and the rest of the squad who said Chicharito would score 20 goals this season. pic.twitter.com/einya0l8vf