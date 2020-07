Vibremospositivo

REFLEJOS: "ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR"

En la actualidad vivimos de prisa, en un mundo de consumismo, competencia, de no parar manteniéndonos ocupados todo el día "sin tiempo para nada" y este tiempo que nos ha tocado vivir de unos meses a la fecha a muchos nos ha venido a poner un alto y aquí es que vemos la riqueza de la situación, ¿por qué? Porque se nos ha regalado tiempo, tiempo para conocernos mejor como individuos, nos ha invitado a la reflexión, a tener más convivencia y disfrutar con nuestra familia, a valorar a los que no podemos ver y abrazar, a valorar la simplicidad de la vida y aprender que no necesitamos "cosas "para ser felices, la felicidad esta en los momentos compartidos.

Cuando decidimos formar una familia o ser padres, tomamos un gran compromiso con nosotros y con esos pequeños que llegarían en algún momento a nuestras vidas.

Los padres somos fundamentales en el desarrollo de nuestros hijos brindando el apoyo, la orientación y el cuidado, por esto es indispensable nuestro bienestar emocional, ya que los niños son maestros observadores y aprenden a través de las acciones y comportamiento de los adultos.

Es importante como padres saber identificar las necesidades de nuestros hijos de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentren, para brindarles las herramientas necesarias que los ayudarán en su adultez a ser autónomos y personas de bien interesadas en el bienestar de su entorno y de ellos mismos.

¿El tiempo que pasas compartiendo en familia, realmente es tiempo de calidad?

¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos?

¿Qué recuerdos quieres generar en la infancia de tus hijos?

Los invitamos a nuestro taller online "Reflejos: Estrategias de Fortalecimiento Familiar" donde compartiré junto a los expertos Eder Cuevas y Jorge López tips y herramientas para evolucionar como personas e impactar de manera positiva, no solo en nuestros hijos y nuestra familia, sino también con nuestra sociedad.

