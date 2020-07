Suman siete años de 'impunidad'

La asociación civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (idheas), recordó ayer que se cumplieron siete años de impunidad en la desaparición forzada y tortura de Víctor Manuel Guajardo Rivas, por lo que su familia y la mencionada organización exigen que no se detenga su búsqueda.

María Hortensia Rivas Rodríguez, presidenta de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, y madre de Víctor Manuel Guajardo, dio a conocer que el pasado 10 de julio se cumplieron siete años de la desaparición forzada de su hijo, señalando a las autoridades del estado como responsables. "Fue penetrada por el GATE (Grupo de Armas y Tácticas Especiales) y GATEM (Monclova), el 10 de julio de 2013, los cuales irrumpieron intempestivamente en su casa, torturándolo en su casa, buscando dinero y según, drogas; que no encontraron, pero sí se llevaron a mi hijo", dijo.

También señaló que hasta el momento no ha tenido una respuesta concreta porparte de las autoridades sobre la suerte de su hijo, quien contaba con 37 años cuando fue víctima de desaparición forzada y tortura; desconoce si está preso o no.

La presidenta de Familias Unidas señaló que a la fecha insiste en la realización de operativos de búsqueda de campo, en vida, como en centros penitenciarios, psiquiátricos.

"Es muy doloroso para mí. Ya son siete años sin saber qué le pasó a mi hijo y sus hijos me preguntan siempre: '¿Dónde está mi papá? ¿Lo vas a encontrar? ¿Tú sí lo vas a buscar, abuela?', porque yo soy la madre y una madre da la vida por sus hijos y yo por eso siempre he exigido saber y he exigido búsqueda y operativos", indicó.

En el comunicado emitido por (idheas) se establece que hasta el momento no existe respuesta sobre el paradero de Guajardo Rivas, pese a la existencia de una recomendación por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al estado de Coahuila, para dar certeza a los familiares de la víctima sobre la investigación.

Y es que en el dictamen CCPR/2766/2016, emitido el 29 de noviembre de 2019, se estableció la responsabilidad del Estado Mexicano en la desaparición de Víctor Manuel Guajardo Rivas y en la violación de sus derechos, así como la violación de los derechos de sus familiares, por lo que se emitieron cinco recomendaciones, a las cuales no han dado una respuesta.