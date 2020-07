Reabrirán museos y bibliotecas en Monclova

Este miércoles los museos, bibliotecas y pistas de atletismo abrirán sus puertas al público, informó el alcalde Jesús Alfredo Paredes López.

El mandatario municipal explicó que estos centros culturales y deportivos podrá reabrir aplicando las medidas sanitarias correspondientes.

Señaló que no se ha fijado una cantidad determinada de aforo, porque los museos y bibliotecas no son áreas donde se generen tumultos, o sea, que no tiene mucha gente.

En el caso de las pistas atléticas, los corredores deberán ejercitarse espaciados.

Por otro lado, indicó que es poco probable que se cierren negocios porque en este momento lo preocupante es la activación económica.

Señaló que si se presentan incrementos de COVID-19 en Monclova, se reducirán los horarios de algunos comercios una o dos horas, para minimizar la movilidad social, y reducir el riesgo de más contagios.