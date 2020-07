Critican exembajadores de EUA y Canadá ambiente de inversiones en México

Exembajadores de Estados Unidos y de Canadá en territorio mexicano expusieron que el ambiente de inversiones en México no es el adecuado para atraer inversiones, por los constantes cambios de reglas que solamente generan incertidumbre.

La exembajadora de Estados Unidos en México de 2016 al 2018, y actualmente consejera senior de la firma Albright Stonebridge Group, Roberta Jacobson, dijo que en los dos países hacen falta señales de que realmente se quiere atraer capital foráneo y que no se busca perjudicar a los extranjeros. "Lo que nos hace falta todavía son señales de ambos lados de Estados Unidos y México, de que la inversión extranjera sea realmente bienvenida; que se va a recurrir a un sistema en que las reglas del juego son iguales para todos; que no va a perjudicar al capital o a las empresas nacionales sobre los extranjeros", explicó.

Durante la videoconferencia "Norteamérica tras la contingencia y ratificación del T-MEC", organizado por Talisis, Jacobson aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debiera ser una oportunidad para atraer mucho más inversiones, pero no hacen falta señales de los países de que realmente desean atraer inversión.

Además de que en México "tenemos situación que las reglas no son claras o se cambian en cada momento, el sistema de justicia no es algo muy maduro y, encima de eso, la situación de inseguridad está muy difícil ahora, es una situación en que el capital puede ir a otro lado. Se dice que el capital es muy cobarde y es verdad, el costo del beneficio se tiene que calcular muy cuidadosamente", explicó.

En su turno el ex embajador de Canadá en México del 2015 al 2019, Pierre Alarie comentó que el T-MEC "no es la panacea, como en todo hay que seguir trabajando, juntos los tres países a nivel de empresarios para asegurarnos que ese tratado no se va a echar para atrás por el cambio político de un presidente". El ahora presidente para ATCO Latinoamérica dijo que para los inversionistas la certidumbre es muy importante, al igual que la posición o el entorno político de un país: "Es muy importante que haya reglas claras del juego que se respetan, pensar que un tratado un acuerdo o una ley puede arreglar todo no es cierto, la situación política, la apertura política es muy importante", comentó el diplomático.

Por su parte, el exembajador de México en Estados Unidos de 2017 a 2018 y actualmente managing partner de Beel Infraestructure Partners, Gerónimo Gutiérrez, expuso que "el tratado no será suficiente si no hay mejores condiciones de certidumbre y del clima de inversiones". Expuso que con el T-MEC "nadie quedó satisfecho de ese tratado pero nadie se retiró de la mesa", sobre todo porque la amenaza principal es que no habría acuerdo comercial alguno.