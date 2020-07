Incumple Estado Mexicano resolución de la ONU por desaparición forzada y tortura

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, dio a conocer que el Estado Mexicano no ha dado cumplimiento a la resolución emitida el año pasado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre un caso de desaparición forzada y tortura.

Y es que en el dictamen CCPR/2766/2016, emitido el pasado 29 de noviembre de 2019, se estableció la responsabilidad del Estado Mexicano en la desaparición de Víctor Manuel Guajardo Rivas y en la violación de sus derechos, así como la violación de los derechos de sus familiares; por lo que se emitieron cinco recomendaciones.

"No obstante, se realizó un operativo de la búsqueda en campo dentro del expediente de Víctor Manuel, es un operativo que no fue general si no una actuación ministerial dentro de este expediente y esto no es suficiente", indicó la abogada García Bosque con relación a un operativo de búsqueda realizado a principios de junio.

Lo anterior, tras establecer que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado de Coahuila han incumplido la mencionada resolución; pese a que se les otorgó un periodo de 180 días para ello.

Consideraron que tal actuación es insuficiente porque las autoridades no planean, ni tienen una dirección adecuada sobre este tipo de operativos y estableció que la resolución maneja puntos muy importantes como es el Registro de Personas Detenidas que ya se implementa en Estado; sin embargo, las familias no tienen acceso.

Ejemplificó dicha situación con dos casos, como la detención de dos jóvenes un día 21 y fueron presentados ante la autoridad hasta el día 22; así como el caso de una pareja y su nieta de tres años, quienes fueron detenidas, pero se pusieron a disposición del Ministerio Público horas más tarde.

"Otro de los puntos es el tema de la reparación del daño y la no re-victimización y como pueden darse cuenta a la reacción de Hortensia Rivas, pues el tema de la no re-victimización no se ha cumplido; se sigue re-victimizando porque no se están realizando las actuaciones debidas en el tema de búsqueda", indicó García Bosque sobre las declaraciones de la madre de Víctor Manuel Guajardo Rivas; quien manifestó su preocupación por el paso del tiempo y el temor de no llegar a saber qué pasó con su hijo.