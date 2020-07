Se defiende líder de CTM ante acusaciones de corrupción

El secretario general de CTM-Monclova, Jorge Carlos Mata López, rechazó las acusaciones de corrupción y de amenazas denunciadas por el dirigente de taxistas de la misma confederación, Javier Hernández del Ángel.

En entrevista, Mata López dijo que no se deslinda del presunto mal manejo de dinero ni de la amenaza al dirigente de los transportistas “porque son falsas ¿cómo me voy a deslindar de algo que no existe?” externó.

