Difunden video de Tomás Zerón interrogando a 'El Cepillo' sobre caso Ayotzinapa

A través de redes sociales, se ha difundido un video que muestra a Tomás Zerón, exdirector de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, mejor conocido como 'El Cepillo', integrante de Guerreros Unidos, sobre el caso Ayotzinapa, en el que desparecieron 43 estudiantes normalistas en 2014.

El material que se presume fue grabado en enero de 2015, muestra a 'El Cepillo' esposado, sin camisa y con su cabeza cubierta, sentado en una habitación mientras Zerón, comienza el interrogatorio, sentenciándolo si no coopera con las preguntas.

"Ya valió ma... La primer mam... que digas cambiamos de tono, ¿va? Entonces dinos como quieres tú. Tú no vas a ser la excepción, no te pongas difícil. Dime todo lo que sepas sobre los estudiantes, la primer mentira que me digas se acabo el tema y empezamos", sentencia el extitular, mientras que el sometido accede a esto.

Pese a que ciertas partes del audio no se entienden con claridad debido a la calidad del video, es posible distinguir que Rodríguez Salgado habla sobre grupos criminales y Cocula, lugar donde fueron localizados los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas.

Leer más: Identifican a uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

"Enterrar. Me llamaron (...) Estábamos ahí en Cocula. No me acuerdo (sobre qué día era) Quería que fuéramos para Iguala que porque estaban entrando los del color", se escucha decir a 'El Cepillo' refiriéndose a Los Rojos, un grupo criminal que estaba en conflicto con Guerreros Unidos, mientras Zerón le ofrece una camisa para continuar con el interrogatorio.

"Aventar a los de color (Los Rojos) y ejecutar a los chavos", dice Salgado antes de que su rostro sea descubierto y comiencen a preguntarle sobre la identidad de un sujeto a quien llaman 'Tony'.

"Estaba infiltrado en Iguala, me decía a mi las cosas. Estaba con el Mike", comenta Rodríguez sobre 'Tony'.

En este video se ve a Tomás Zerón interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, integrante de Guerrero Unidos, en enero de 2015. "El Cepillo" aparece esposado, sin camisa y con la cabeza cubierta mientras Zerón le hace preguntas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. pic.twitter.com/y41Gm3kFhs — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 13, 2020

Cabe destacar que actualmente 'El Cepillo', se encuentra libre gracias a un amparo al denunciar tortura al ser obligado a dar una serie de nombres de implicados en el caso Ayotzinapa mientras era interrogado.

Por su parte Tompás Zerón, se encuentra prófugo tras ser acusado de alterar información sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Leer más: Trabaja Tomás Zerón su asilo en Canadá