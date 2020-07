Mujer come un bote entero de Nutella en 4 minutos y se vuelve viral

La protagonista del clip Nela Zisser, de 28 años y residente de Christchurch, Nueva Zelanda, sorprendió al público con el clip que forma parte de un reto, el cual consistía en comer en el menor tiempo posible la Nutella sin beber agua.

En sólo 3 minutos con 56 segundos, Zisser consiguió engullir el postre, tal como se aprecia en el clip donde se le ve sentada frente al bote de 1 kg.

Cabe destacar que las imágenes fueron difundidas en la red el año pasado, sin embargo, recientemente The Sun las compartió, volviéndose virales con más de 3 millones de reproducciones, además de decenas de memes y reacciones por parte de internautas.

Girl eats a whole tub of Nutella in under 4 minutes pic.twitter.com/sxwADrKdrv

She is so quirky and crazy! Omg she ate the whole nutella under 4 minutes! https://t.co/Auzx1kgmxJ