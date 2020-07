Para Empezar

Se presentó el Calendario del Apertura 2020 el cual se llamará Guard1anes 2020 en honor a esas heroínas y héroes que literalmente están dando la vida por nosotros en hospitales y centros de salud durante esta maldita pandemia que ya sacó de sus cabales hasta a meditadores y practicantes de yoga.

Santos Laguna abre con partidos muy complicados en el papel, sin embargo, se puede analizar más allá del papel y pintar un panorama que por lo que leo en redes sociales, de inicio es de terror para muchas aficionadas y aficionados. Los de Almada abren el torneo este 25 de julio en la CDMX en el estadio de Ciudad Universitaria ante la máquina celeste de la Cruz Azul, después reciben a las Chivas, posteriormente una doble visita a Rayados y América.

Después de ese periplo inicial todo se estabiliza recibiendo al hermano Atlas en el TSM. Inicio complicado, si, aunque no es necesario recordarles que igual se jugará contra todos.

La nueva normalidad del futbol que estamos viendo en Europa se reflejará inevitablemente en nuestra liga, más allá que aquí se pudo hacer pretemporada más en forma y el torneo arranca de cero, el guión de jugar sin público, las pausas, los cambios y demás temas de protocolo COVID, tendrán como resultado un futbol extraño en el que gana quien más corre y no quien mejor intenta jugar, el público no es factor y el equipo que esté acostumbrado a plantear sus partidos siempre igual llevará ventaja y no menor, será una muy buena ventaja.

Santos Laguna cumple con los requisitos para tener ventajas en la nueva normalidad. A Almada le he criticado hasta el cansancio de no tener muchas variantes y en este inicio de torneo eso le va a ayudar mucho.

Si la información que tengo de primera mano no es equivocada, el equipo de Almada vuela, hizo una muy buena preparación física y juegue quien juegue incomodarán a todos. No puedo asegurar que el Santos de un buen espectáculo pero sí puedo asegurarles que será un equipo muy difícil de vencer.

Santos no escapa a esta nueva normalidad en plena crisis de salud que golpea las economías de los clubes de futbol se llamen como se llamen. La gestión directiva será esencial para tener contentos a los jugadores quienes muy a su pesar estarán cediendo en su salario ya sea aceptando que se les pague después o en algunos casos incluso ganar menos este torneo. No es cosa menor ni tarea fácil para la gestión que encabeza Dante Elizalde.

Cada vez falta menos para la reanudación de nuestra Liga MX.