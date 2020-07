Confirma SSP inversión en municiones para elementos de Coahuila

Luego de que el organismo Causa en Común diera a conocer que en 2019 los elementos en Coahuila tuvieron que disponer de su sueldo para compra de municiones, la SSP dijo desconocer lo anterior, y aseguró que tras los hechos ocurridos en Villa Unión, se solicitó una adquisición.

Fue en enero de 2020 cuando Sonia Villarreal fue designada como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No obstante, aseguró que tras los hechos ocurridos en Villa Unión, en noviembre de 2019, el gobierno del estado realizó la compra de municiones cuando se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP).

"No tengo conocimiento de ese informe, nosotros trabajamos con Causa en Común, desde mi responsabilidad en el 2019 como secretaría ejecutiva. Desconozco si los policías pagaban o no sus cartuchos, no obstante, lo que sí sé es que a raíz del suceso de Villa Unión, el gobernador (Miguel Riquelme) nos instruyó para hacer la compra de armamento y municiones".

Indicó que la compra ya fue autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y estas municiones corresponderán al 2020.

Aseguró que ya se hicieron tres pagos, que dieron un total de 25 millones de pesos, lo cual aseguró fue una inversión de recursos estatales y del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública (FASP).

"Saben que la Sedena da un plazo largo para que se pueda otorgar y es a finales de este año que se hará la entrega", aseguró.

Hace unas semanas se dio a conocer que tras realizarse una encuesta a nivel nacional sobre las condiciones en que laboran los elementos policiales, se dio a conocer que en el estado de Coahuila, el 59 por ciento (%) de los elementos señaló haber invertido su sueldo para comparar cartuchos para sus armas.

La séptima edición de la encuesta ¿Qué piensa la policía? fue realizada en 2019 por el organismo Causa en Común. En ese sentido, informó que Coahuila se colocó entre las tres entidades donde más elementos manifestaron comprar sus municiones.

Zacatecas se encontró en primer lugar, con el 69 % de los elementos que respondieron lo anterior, Coahuila, en segundo lugar con el 59 % y Sonora con el 54 %.