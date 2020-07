La Columna de Rosell

La Liga española parece resuelta, el Real Madrid está a punto de arrebatarle la supremacía al Barcelona. Los catalanes han ganado las últimas dos ligas, cuatro de las últimas cinco y ocho de las últimas once. El equipo de Quique Setién con muchos apuros mantuvo encendida la vela contra el viento al derrotar con muchos apuros ayer sábado al Real Valladolid cuyo presidente y principal accionista (82%) es el fenómeno Ronaldo Nazário de Lima quien desembolsó treinta millones de euros para rescatar al cuadro Pucela (apodo cariñoso con el que llaman los vallisoletanos a Valladolid).

Pues bien, el Barca sufre, aun así, en este momento está a un punto del Real Madrid que juega mañana lunes contra el equipo sensación, el Granada. Los rojiblancos acaban de empatar su récord de más triunfos en una temporada con catorce victorias, la última vez que lograron ese número de partidos ganados fue en la 1970-71. De ahí la esperanza de los que le vamos al Barcelona de que como dicen en España el cuadro merengue pinche (de poncharse no malinterpretar).

Los partidos que le restan al equipo Culé son: recibiendo al Osasuna lugar once y visitando al Alavés lugar 17 en este momento tres puntos arriba delMallorca quien lo puede jalar a zona de descenso. Por su parte elMadrid, sus tres partidos restantes son: el referido contra el Granada que ocupa el escalón número nueve, contra el Villarreal y cierra contra el Leganés de Javier Aguirre lugar 19 y lo más probable que para la cita contra el equipo blanco ya este matemáticamente en segunda división.

El Barcelona era líder a pesar de caer ante el Real Madrid en la jornada 26, después derrotó a la Real Sociedad y vino el parón por la pandemia. En la reanudación golea al Mallorca y vence sin problemas al Leganés, y entonces se viene la malaria, empate a cero con el Sevilla, triunfo con lo mínimo ante el Athletic, empate con el Celta, empate con el Atletí y adiós liderato porque el equipo de Zidane que en su último partido antes del parón cayó ante el Real Betis dos a uno, en la reanudación ha sido un tren, ha ganado los ocho partidos que ha disputado después de la suspensión, en esa racha de ocho partidos solo ha permitido dos goles y ha anotado quince.

La clave y no hay que ser Sherlock Holmes es la forma física que ha mostrado el equipo de Zinedine Zidane y el responsable se llama Grégory Dupont. Zidane lo pidió para esta temporada sin importar lo que costara, Dupont fue el preparador físico de la selección francesa campeona del mundo en Rusia. Dupont es conocido como el científico y ahora sí que a él y a los merengues les ha venido como anillo al dedo lo del parón. “El científico” aprovechó y no dejó caer a su equipo y ahí marcó la diferencia, mientras los otros batallan para mantener a sus futbolistas en forma física, el Real Madrid regresó como navaja y ha ganado los 24 puntos que ha disputado, mientras el Barcelona con tres empates después del parón ha tenido una hemorragia de puntos que ya no ha podido recuperar debido al paso impresionante del Real Madrid.

Cuando el Barca coleccionaba Ligas y Copas del rey la afición blanca se “conformaba” ganando Champions. Ahora que parece inminente que los de Madrid ganaran su liga 34 nos puede quedar el consuelo a los culés de ganar la Champions, pero como está jugando el equipo bajo la dirección de Setién es sumamente improbable, por lo pronto intentar definir en la vuelta en Camp Nou el duelo contra el Nápoles (empataron a uno en Italia) y de pasar aparece en el horizonte ya en cuartos el tanque alemán del Bayern de Múnich que tiene una gran ventaja de 3-0 sobre el Chelsea inglés. Parte fundamental del decoloro de los blaugranas ha sido el desperdicio de un jugador top mundial como el francés Antoine Griezmann , Setién simplemente no ha podido encontrarle una posición para que el campeón del mundo luzca su potencial. Ni hablar, solo nos queda a los que le vamos al Barcelona, que el Madrid pare su impresionante racha, algo que desgraciadamente no parece posible.