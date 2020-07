La columna del perro

LA RESPONSABILIDAD DE TENER UNA MASCOTA

Desde el momento que queremos comprar o cuando recibimos a un perro, gato, pájaro, pez, etc. como obsequio, debemos de considerar si tenemos tiempo para atenderlo, si tenemos un espacio adecuado, si tenemos recursos para comprar su alimento, así como para su atención en caso de que la necesite por enfermedad. Debemos también ver si nosotros tenemos carácter, tiempo y paciencia para educarlos, pues cuando todo lo anterior falla, la mascota que en un principio fue una "novedad" pasa a ser "un estorbo" en muchos de los casos, y la confinamos a un espacio de nuestra casa, donde poco caso le hacemos.

En otros casos estas mascotas, son arrojadas sin piedad a la calle, con el consiguiente peligro para ellas mismas y por ende también peligro para las personas que tienen contacto con ellas, en caso de que este perro o gato pudiera tornarse agresivo al sentirse agredido, después de haber vivido un tiempo en la calle y haber desarrollado en exceso "su reflejo de autodefensa".

Por eso insisto, que debemos de preguntarnos para qué queremos una mascota, si es por moda, o porque vimos cierta raza en la televisión, o porque nos da estatus. En fin debemos entender que la responsabilidad termina con la muerte de la mascota. No es lo óptimo ni lo correcto deshacernos del problema al cambio de conducta de nuestro perro o gato, salvo que exista una causa mayor o suficientemente justificada para hacerlo, en cuyo caso debemos de buscarle un dueño apropiado, y no solo abrirle la puerta y "tirarlos" como lo hacen algunas personas. Les recomiendo la esterilización a la mayoría de los propietarios que no cuentan con mucho tiempo para atender a sus mascotas, y si éstas tienen la posibilidad de aparearse de manera accidental con algún macho que pudiera estar por ahí al momento del celo. La esterilización en hembras y machos puede efectuarse a cualquier edad, inclusive a edad temprana cinco o seis meses en adelante sin que esto represente riesgo de su salud, para el resto de su vida, recomendándose únicamente una alimentación y ejercicio adecuado para cada edad después de la esterilización.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: NO TE DAÑA LO QUE TE FALTA, SINO LA CREENCIA DE QUE LO NECESITAS.