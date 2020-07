Por geopolítica México tiene que entenderse con Estados Unidos: AMLO

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado, a cuatro días de su visita a su homólogo estadounidense Donald Trump, que por geopolítica y por vecindad, México tiene que "entenderse" con Estados Unidos.

"Nosotros, por geopolítica y por vecindad, tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos", dijo López Obrador en un mensaje de vídeo, difundido a través de redes sociales.

"Tenemos que complementarnos y que haya cooperación para el desarrollo", añadió al tiempo que precisó que "México es un país libre, independiente y soberano; no es una colonia, ni un protectorado".

El mandatario insistió que la visita "fue buena, fue exitosa" y agradeció a Trump porque le otorgó un "trato respetuoso" a la delegación mexicana, además de que ratificó que existe una buena relación entre ambos gobiernos.

"El encuentro sirvió para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general de las naciones se puede llegar a acuerdos, sin prepotencia", apuntó.

En su mensaje, López Obrador señaló que el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará a que la región de América del Norte siga desarrollándose y se mejore, por ejemplo, el tema de los salarios.

El viernes, López Obrador aseguró en su primera comparecencia tras regresar de su visita en Washington a Donald Trump que con la visita se ha iniciado una "nueva etapa" en la relación bilateral con Estados Unidos basada en el respeto mutuo.

"Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano", señaló el Presidente.

Además, el presidente mexicano calificó de "muy favorable" la visita a Washington donde se reunió con Donald Trump.

"Consideramos que fue una gira, una visita, muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo y para nuestra nación", dijo López Obrador tras su arribo, el jueves, a México.

El mandatario visitó Estados Unidos esta semana para reunirse este miércoles 8 de julio con Donald Trump y celebrar la entrada en vigor este julio del T-MEC.