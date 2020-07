Difunden a Nay Salvatori insultando a mujer en programa de radio

A través de redes sociales se difundió el video tomado en una estación de radio en la que trabajaba antes de dedicarse a la política, insultando a una mujer en el teléfono.

"Eres una zorra, respétate, mija", decía entre otros insultos.

Este video se compartió ante la propuesta que presentará en la cámara este lunes, la cual se adoptó como 'Ley Antimemes'.

Luego de hacerse viral, Nayeli apareció con un video en su cuenta de Twitter donde explicaba el trabajo que tuvo como comunicadora y el 'humor' que estaba detrás de la broma que realizó en el programa de radio.

"Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo.", escribió en el post.

Cada día me esfuerzo por pagar su confianza.



Mi más grande honor es representar a la gente que desde abajo, logra sus sueños. pic.twitter.com/FqwJxpWjT3