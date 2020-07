Ya están aquí los memes de la infidelidad de la esposa de Will Smith

Tras darse a conocer del problema matrimonial que enfrenta el actor estadounidense Will Smith por la infidelidad de su esposa Jada Pinkett con el rapero August Alsina, quien dijo que supuestamente había tenido una relación extramatrimonial con la pareja del también comediante, los memes en redes sociales no se han hecho esperar.

La conversación que Smith y Jada sostuvieron en el programa de entrevista digital Red Table Talk, no tardó en convertirse en motivo de polémica entre el público, ya que pese a que la pareja ha gozado de tener una excelente fama por la química que hay entre ambos, aceptaron que había problemas en la relación.

De acuerdo a Alsina, sería el mismo Smith quien le permitió 'encargarse de Pinkett'.

"Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años. Realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ella", declaró el rapero

El nombre de WIll Smith se volvió tendencia en Twitter, generando miles de comentarios, especulaciones y por supuesto memes respecto a su situación matrimonial.

