Giran orden de aprensión contra sujeto que violó a perrita en la Ciudad de México

Un sujeto acusado de abusar sexualmente de una perrita en las calles de la Ciudad de México, fue detenido esta semana por el delito que ocurrió el mes pasado.

Identificado como Jonathan 'S', un hombre en situación de calle, fue sorprendido durante el 23 de junio en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, abusando de una perrita que responde al nombre de 'Ambar.

De acuerdo a declaraciones de testigos, al escuchar los gritos del animal acudieron a ver qué ocurría encontrándose con el sujeto agrediendo a la perrita.

Tras detener a una patrulla que pasaba cerca del lugar de los hechos, uniformados intercedieron para detener al sujeto que al verlos intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido y llevado al Ministerio Público.

El sujeto alegaba que él y la perrita 'estaban casados desde hace 4 años'.

'Ambar' fue trasladada y atendida en la asociación Mundo Patitas, donde permanece recuperándose del daño que el sujeto le ocasionó.

Pese a que el sujeto fue detenido, tres días después fue puesto en libertad debido a que según la juez que trató el caso 'no había elementos necesarios' para dictarle prisión preventiva y en cambio, sólo se le puso una orden de restricción para que no se le acercara al can. Detallan medios nacionales.

Por supuesto, el público y la asociación rescatista se vieron indignados ante este hecho, por lo que presentaron una denuncia contra el individuo, la cual fue atendida esta semana consiguiendo que el sujeto fuera aprendido definitivamente.