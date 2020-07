Nuestros subagentes, vestidos de minero sin códigos para vender carbón, reportan que sin duda la noticia que dio un respiro a la complicada situación de los sufridos coahuilenses esta semana y con ello revivió la esperanza de miles de familias de la provincia fue la reunión que tuvo el "góber" Miguel Riquelme con el presidente de Villacero y Grupo Financiero Afirme, Julio Villarreal Guajardo, que por más que quieran "tapar el sol con un dedo", es ya el flamante dueño de AHMSA en condiciones y términos pues que nomás ellos entienden. Como sea, los gritos que estuvo dando a todo pulmón don Miguel para que los ojos del Gobierno federal voltearan a ver la situación de emergencia económica que atravesaba la región Centro dieron resultados, y ahora hasta resulta que los vivillos de la Comisión Federal de Electricidad reactivarían por estos días la prometida licitación para comprar carbón a los productores coahuilenses.

Por lo menos ya señales, de humo, pero al fin y al cabo señales, según dijo el mandamás coahuilense desde la capirucha del esmog. Ahora nomás falta que se empiecen a ver los resultados de lo prometido por los nuevos dueños de la acerera, en el sentido de darle la ansiada inyección financiera a la empresa para incrementar la producción y empezar a pagar a los cientos de proveedores directos e indirectos, a los camioneros y hasta los vendedores de burritos en quiebra, por depender de la siderúrgica. A ver si tanta belleza resulta ser cierta.

Y hablando del inquilino del Palacio Rosa en la ciudad del pan de pulque, tuvo que subir el tono de voz para mandar un mensaje a los responsables de los Subcomités de Salud en varias regiones; a ver si por fin aprietan las medidas de control a los ciudadanos para que en municipios como Torreón, Acuña y hasta en Saltillo ya se dejen de andar organizando pachangas con música de mariachi, cumbia y banda, también decretan obligatorio el uso del cubrebocas so pena de ganarse una merecida multa, además de que en los diversos eventos les recomienda a los ciudadanos que "no suelten el cubrebocas", y urgió a los alcaldes a aumentar la vigilancia en las colonias y también a los empresarios reactivados para que no se descuiden en atender lo que ya conocen y saben. Como no pretende arriesgar lo ya ganado en cuanto a la reactivación económica, e incluso advirtió que de seguir los contagios del temible coronavirus al alza, se acortarán los horarios en los negocios abiertos y hasta se podrían cerrar sábados y domingos, apeló por enésima vez a la corresponsabilidad de las alcaldesas y alcaldes rebeldes, o sea, los que encabezan la lista de positivos. Total, del regaño no se salvó ni el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, que ni el gasto de su publirreportaje hubiera hecho.

*******************

Ahora que están de "moda" los autocinemas piratas, ¿recuerda, estimado lector, la película "¿Y dónde está el piloto?" Pues esta pregunta la lanzan varios empresarios y representantes de la sociedad civil al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, ya que nomás ni sus luces. Y al igual que en la famosa comedia de catástrofe donde un piloto que no es piloto toma los controles, el Secretario del Ayuntamiento y "apagafuegos" Sergio Lara tuvo que salir al quite e incluso asegurar que en Torreón no era necesario aplicar multas a los ciudadanos que no usen cubrebocas, olvidándose del pequeño detalle de que en Coahuila es obligatorio y de que en esa ciudad los contagios suben y suben. Respecto al siempre "colaborativo" alcalde, las lenguas de doble filo dan las más diversas versiones en el sentido de que está enfermo (que esperemos que no), o que se le "olvidó" cancelar las vacaciones de verano, y esto lo especulan porque la primera dama de la ciudad nomás no deja de compartir en las historias de las inestables redes sociales varios episodios familiares de descanso. Eso sí, en ninguno de ellos se ve a don Jorge. Pero lo cierto es que todo parece indicar que el COVID-19 y sus contagios subiendo en Torreón y el incremento en los robos en viviendas y negocios a falta de una efectiva estrategia de seguridad, pues, como que no aparecen en su agenda de prioridades.

Y hablando de autocinemas, nuestros subagentes, disfrazados de bocho descontinuado, nos informan que la autorización de estos "novedosos" centros de entretenimiento fue emitida por el Subcomité Regional de La Laguna en voz del flamante secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda, ya que uno de sus tantos asistentes de profesión comunicador es socio de uno de estos espacios, por lo que a todos les pareció harto extraño que se reaperturaran cuando ni siquiera tienen figura jurídica en las licencias de funcionamiento, ni del Municipio ni del Estado. Pero le salió "el tiro por la culata", ya que ni tardos ni perezosos los muchachos de Inspección y Verificación de Torreón fueron a desconectarle el proyecto y otorgarle su sanción correspondiente. Ahora esperemos que con el surgimiento de estos nuevos espacios también se estén pagando los derechos de las películas que se proyectan, y que Protección Civil esté atento a evitar accidentes.

*******************

Nuestros subagentes, disfrazados de motocicleta Harley Davidson tipo Touring o Street, de esas costosas que le fascinan al eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez, nos confirman la certeza del dicho "el que agandalla no batalla". Desesperado por los regaños de sus jefes porque se agudiza la crisis por la falta de agua en Torreón, resulta que el gerente técnico se puso a perforar un pozo nuevo de agua potable a 200 metros del pozo 4 del SIMAS rural, ya en operación, con el eminente riesgo de que afecte el caudal de este último. Para no batallar y evitar la fatiga, don Ray mejor decidió hacerle al vivazo en vez de buscarle, olvidándose, o haciéndose el olvidadizo más bien, de que los lineamientos de Conagua establecen que debe haber una distancia mínima de 600 a mil metros entre pozo y pozo, razón por la que le pararon la perforación, y ahora tendrá que esperar a que el elefante más reumático de la 4T del que tanto se quejaba vuelva a darle otro permiso y tenga que buscar agua en otro lado, como si fuera "enchílame otra", mientras el que sufre es el sediento ciudadano, que nomás ve pasar aire por sus grifos, y quienes ni la deben ni tienen que sufrir los estragos de los bloqueos de los molestos colonos que acuden furibundos a desquitarse con cuanto vehículo pasa por la manifestación.

*******************

Y donde hubo gritos y sombrerazos que hicieron retumbar al edificio más caro de la ciudad fue en el departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento de Torreón, cuando uno de los funcionarios más prepotentes de ese departamento, Omar Reyna, lanzó una serie de improperios a uno de sus compañeros, quien tuvo que redactar su renuncia y pensar mejor en pasar a vivir en error. Fueron tantos los malos tratos al funcionario que este incluso optó por saltar del barco en plena crisis laboral por la pandemia, incluso, a decir de nuestros subagentes, disfrazados de cámara sin baterías, el dolido trabajador tuvo que amenazar con interponer una queja en Derechos Humanos por la situación que estaba padeciendo. Lo que don Omar no recordaba es que ese trabajador es amigo de su jefe, el mismísimo alcalde Jorge Zermeño, quien al parecer tuvo que intervenir no solo para evitar la renuncia de empleado, sino para que el ambiente laboral de esa dependencia mejorara. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de papeles archivados de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, gracias a la oportuna intervención de don Jorge nomás no llegó la queja de su colaborador. Lo que el equipo de esta dependencia debería hacer es ponerse a trabajar y dejar de mandar mensajes intimidantes a la incómoda prensa que cuestiona y no publica sus comunicados tardíos y sin sustento.