'Siempre se habló del riesgo de rebrotes'

Luego de que el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, considera que muchos países, entre ellos México, iniciaron el desconfinamiento a pesar de tener una intensa transmisión de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que en todo momento se habló del riesgo de rebrotes como consecuencia de la reanudación de actividades.

"Lo hemos dicho una y otra vez, que hay dos variables que determinan un rebrote: la cantidad de personas que salen y la movilidad que tienen, entonces estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio", dijo el funcionario.

Este viernes, la Secretaría de Salud (Ssa) no presentó semáforo epidemiológico al argumentar que detectó rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

"Esperábamos ver el semáforo, [pero] decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay unos en que la información que tenemos a la mano no es consistente, pensamos que había un desfase en nuestra base de datos, pero no, entonces vamos a evaluar y a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos", explicó López-Gatell.

Al término de la conferencia nocturna, el funcionario indicó que hoy se abordaría el tema para saber en qué condiciones de riesgo se encuentran las 32 entidades.

Sobre las declaraciones del miembro de la OMS acerca de que la vigilancia epidemiológica en el país es débil, López-Gatell recordó que toda la información que se presenta en las conferencias nocturnas proviene de las autoridades sanitarias estatales y reconoció que existe un rezago en la información.

"Si hay deficiencia de información, es porque de origen no se produce a tiempo o peor aún, porque se distorsiona y por eso no es posible tener un monitoreo apropiado, sin olvidar que a nivel estatal se debe hacer otro monitoreo.

"Todas las entidades tienen un rezago de diagnóstico; entidad por entidad había casos y altos números de los que estaban pendientes de confirmación, pasan semanas y semanas y la mayoría tienen rezago superior al doble en confirmaciones, eso ha sido motivo de controversia y polarización", reconoció.

Este viernes la OMS advirtió sobre la decisión de países como México y otros en América de reabrir sus economías pese a mantener altas cifras diarias de contagios, y subrayó que puede tener muy negativas consecuencias para la salud pública.

"La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podrían llevar a situaciones que nadie quiere", señaló Ryan y admitió que en muchos países las medidas de confinamiento han tenido duras consecuencias económicas para muchas familias.

"Entendemos la presión que sufren algunos gobiernos", pero recomendó buscar un equilibrio entre la contención del coronavirus y la reapertura de actividades.

El subsecretario de Salud resaltó que desde que inició la pandemia se ha criticado al gobierno por la falta de tests; sin embargo, dijo que esa no es la solución a la contingencia.

"Hay intelectuales que dicen que no se hacen pruebas, medios de comunicación, que tenemos la mitad de la realidad porque no se terminan de hacer las pruebas, pero lo que ocurre es que no se completa el proceso de notificación y se distrae la atención en hacer pruebas sin tener un criterio claro", argumentó.

La Ssa informó que México llegó a los 289 mil 174 casos positivos, 6 mil 891 más que este viernes, así como 34 mil 191 defunciones, un alza de 665 con respecto al día anterior.

De acuerdo con el tablero de datos de Conacyt, existen 36 mil 54 decesos estimados y 328 mil 703 casos estimados, mientras que la epidemia activa se conforma por 29 mil 627 pacientes.

En cuanto a los mexicanos que se han recuperado del coronavirus, la cifra es de 177 mil 97, de los más de 289 mil casos positivos.