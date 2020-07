Comparte letras para vivir el duelo

Aunque la pandemia ya era el tema que todos los días acaparaba los espacios informativos del país, la periodista y feminista Cecilia Lavalle palomeaba las actividades de su agenda, ejecutaba compromisos, y se desplazaba con soltura. Su agitada vida laboral no le había permitido darse cuenta de la dimensión del problema, hasta que se le comenzaron a cancelar conferencias y viajes que tenía previstos.

Cecilia paró de golpe y comenzó a dimensionar el panorama que no sólo se vivía en México, sino en todo el mundo. Pero entre el caos y la incertidumbre a Lavalle se le presentó una oportunidad, que aunque no estaba en sus planes, encontró en el freno de su actividad una luz para poder manifestarse, y que tenía que ver con colocarse frente aun ordenador para darle forma a un libro que aunque le rondó en la cabeza desde antes, no planeaba escribir pronto.

"Yo creo que la idea si la tenía, pero la deseché, encontré apuntes del 2018 que además así lo titulé, Apuntes para atravesar la tormenta, quiere decir que la idea la tuve en la cabeza mucho antes, pero no había llegado el momento, hasta ahora, realmente sin querer, como yo relataba en un artículo, cuando me para de golpe la pandemia, porque yo no había dimensionado lo que esto significaba, yo estaba dando conferencias y corriendo de un lado a otro".

Las muertes comenzaron a presentarse, primero en otros países, y luego en México se registraban los primeros casos y luego los primeros fallecimientos y Cecilia solo pensaba en el duelo de todas las personas que perdían a un ser querido en esta realidad, en la que aparte, tenían que vivir un duelo en aislamiento. Ella sabe de duelos, pues hace unos años un cáncer le arrebató la vida a su hijo mayor Alex, desde entonces, la periodista llena libretas en las que deja tatuado su dolor y aprendizaje en torno a esta gran pérdida.

Pensando en el dolor ajeno, Cecilia se colocó frente al ordenador para escribir un artículo que hablara sobre el duelo y que encontraría su publicación en la revista Siglo Nuevo, medio de comunicación en el que ha colaborado por más de dos décadas. Ese momento, dijo, lo identifica como el inicio de la redacción de su nuevo libro titulado Claves para atravesar la tormenta (Mis aprendizajes para vivir el duelo).

Luego del artículo, compartió "no pude parar de escribir, tenía ya mucha claridad, fue fluyendo, fluyendo y escribí sin parar por horas y por días, de día, de tarde, en la noche, sábado, domingo, escribí, escribí, escribí hasta que terminé".

Mencionó que es el primer compendio que realiza sin ningún tipo de bache creativo. Hoja tras hoja, y Cecilia siempre tuvo claro y preciso qué redactar.

Sobre cómo esta conformado el material, la también columnista, señaló que "está construido en dos partes. La primera parte es la cabeza, y la segunda parte es el corazón. En la primera parte sinteticé lo qué he aprendido, los aprendizajes los pude contextualizar, verbalizar, clasificar y ponerlos en claves [...] la segunda parte es el corazón, aquí yo invito a mis lectoras y lectores a tomarme de la mano y acompañarme en lo que fue mi travesía en la tormenta y esa parte está compuesta de todos los artículos, o casi todos lo que escribí en Siglo Nuevo durante el proceso".

Este libro, puntualizó Cecilia, no se trata de un asunto de liberación, pues esa siempre la llevó a cabo de la mano de la palabra escrita, "a mí me salvaron las palabras yo me liberé mucho en las palabras, este libro no es un modo de liberarme, este libro es un modo de compartir lo que yo aprendí".

En ese sentido, expresó que su núcleo familiar más cercano también dejó una "semilla de amor" entre cada página al involucrarse en temas de corrección de estilo, ortografía y hasta en el diseño del mismo.

La periodista explicó que en el libro sintetizó lo que ha aprendido, muy a su pesar y con todo su pesar, tras la muerte de su hijo mayor, es por eso que compartió "deseo que llegue a donde tenga que llegar, que este libro pueda abrazar corazones en duelo, que espero sea útil, sirva como el faro de luz que le permita a la gente que está en pleno naufragio, saber que si puede llegar a la playa".

Por esta razón, informó que actualmente sólo existe la versión digital del material que se puede descargar de forma gratuita a través de plataformas como: Amazon, Apple iBooks Store, Google Books, Kobo, Bajalibrtos, Casa del libro, entre otras.